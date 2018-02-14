انطلاق "المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال" غداً الخميس

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق غداً الخميس، المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، والذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة 15-18 فبراير الجاري، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار والأسبوع المخصص لإمارة الشارقة.



وسيشارك في حفل افتتاح المنتدى شخصيات مرموقة عالمية ومحلية، حيث ستكون كلمات رئيسية وترحيبية لكوكبة من كبار الشخصيات في إمارة الشارقة ومنهم سعادة الدكتورة خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، وسعادة عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وفيليب مولينو، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، والدكتورة أمل آل علي، رئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال.

ويتنافس في المنتدى 12 مشروعاً تأهل للمرحلة النهائية من مسابقة الابتكار الخاصة بالمنتدى، حيث سيتم اختيار 4 مشاريع فائزة بالمسابقة مع اختتام فعاليات المنتدى، حيث تنوعت المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية لتعكس الابتكار في أفكار الطلاب، واهتمامهم بالمجتمع.

وتشمل المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية مشروع "فرصة" وهو عبارة عن تطبيق ذكي يوفر فرصاً تطوعية تتناسب مع مهارات الباحثين عنها وتفضيلاتهم وأوقاتهم، وذلك لتعزيز العمل التطوعي الذي يعتبر معياراً لتطور المجتمع، وتفاعله مع القضايا الاجتماعية المتنوعة، كما يتنافس في المسابقة مشروع "مشوار" وهو عبارة عن تطبيق ذكي يعتبر منصة ثرية بالمعلومات وسهلة الاستخدام لمساعدة الطلاب على القيام باختيارات دقيقة تتعلق بمستقبلهم المهني.

وتشمل قائمة المشاريع النهائية مشروع "طوارئ" وهو عبارة عن تطبيق ذكي يقوم على مفهوم تسريع حصول مرضى الأمراض المزمنة على مواعيد لمقابلة الأطباء عبر تخفيف وقت الانتظار وتبسيط الإجراءات، وهناك مشروع "جهاز لتصليح شاشات الهواتف النقالة" الذي هو عبارة عن جهاز عام لتصليح شاشات الهواتف الخلوية بطريقة مبتكرة تشبه آلات بيع المرطبات والحلويات، وذلك بأسعار تفضيلية مما يوفر الوقت والمال على العميل.

كما تأهل للمرحلة النهائية مشروع "السلم السحري" وهو عبارة عن درج يتحول إلى منحدرٍ يسهل دخول ومرور الكراسي المتحركة مما يجعل حياة ذوي الهمم الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أكثر سهولة ويوفر المساحة والمال، وهناك مشروع "دواء الروح" الذي تقوم فكرته على المزج بين رباعي الأبعاد "4D" ومفهوم الطيران "آي فلاي I Fly" لتعزيز العلاقة بين الإنسان والطبيعة وتخفيف ضغوط الحياة، وتقوم فكرة مشروع "لعبة الأفكار" على توفير لعبة لذوي الهمم غير القادرين على الحركة، وذلك باستخدام "عِصابة للرأس أو ضماد" يمكنها قراءة إشارات أفكارهم وحركات أعينهم مما يمكنهم من ممارسة لعبة التحدي عبر التركيز فقط دون الحاجة لحركة الجسم.

كما تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة مشروع "أوبر الطلاب" وهو عبارة عن تطبيق ذكي شبيه بتطبيق أوبر ولكنه خاص بطلبة الجامعات، حيث يتيح للطلبة القاطنين بجانب بعضهم تشارك سيارة واحدة لدى توجههم إلى الجامعة، على أن يقوم الشخص الذي يستقل سيارة زميله بدفع أجرة معينة لقاء ذلك، وهناك كذلك مشروع "الستايل المناسب" وهو عبارة عن شركة تجارة إلكترونية توفر خدمات تسوق متخصصة حسب اختيارات عملائها وأذواقهم.

كما يتنافس في المرحلة النهائية مشروع "هالب" وهو عبارة عن تطبيق ذكي لتحسين التجربة المرضية للمرضى عبر تسريع وقت الاستجابة للحالات المرضية، ومشروع "توقع نوبة الصرع" الذي هو عبارة عن نظام يسمح للمصابين بنوبات الصرع بقيادة السيارات، حيث يقوم بقياس مؤشرات الجسم، وعند توقع حدوث نوبة يتحول نظام القيادة بالسيارة إلى النظام الآلي، ليركن السيارة في أقرب موقف، ويخبر أقارب المريض والإسعاف، وآخر المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من المسابقة مشروع الشاحن اللاسلكي وهو عبارة عن نظام شحن لاسلكي للاستخدام من قبل السيارات الكهربائية والطائرات بلا طيار وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

واستكملت جامعة الشارقة كافة استعداداتها لإنجاح المنتدى الذي يعتبر أحد أبرز فعاليات الابتكار في إمارة الشارقة، حيث تشمل فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى 5 ركائز أساسية وهي استضافة متحدثين عالميين مرموقين في مجال الابتكار، واستضافة متحدثين بارزين من المجتمع الإماراتي، وتنظيم جلسات نقاشية تفاعلية مع خبراء ومختصين للحديث حول الابتكار وريادة الأعمال، وتنظيم معرض للابتكار بالإضافة إلى إطلاق مسابقة خاصة بالمنتدى تعزز الفكر الابتكاري لدى الطلبة، وتكافئ ابتكاراتهم التي تفيد المجتمع الذي يعيشون فيه، والبيئة التي تحيط بهم.

وتضم لائحة المتحدثين العالميين في المنتدى السيد دايفيد مايسفيلد، رئيس مؤسسة "كانفاس كووركينج سبايس توومبا" المتخصصة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي بالرئاسة في جمهورية مصر العربية، والسيد خالد يوسف، مخرج وعضو مجلس النواب.

كما يضم المنتدى متحدثين من ذوي الخبرة العالية في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، أبرزهم الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجلة "فيلفيت"، والدكتورة أمل آل علي، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، ورئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال (رواد)، والأستاذة رشا أبو سمرا، محاضر في كلية التقنية العليا، بالإضافة إلى السيد سعد الربيعان، رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي، ومستشار وشريك بشركة سلكة للمسؤولية الاجتماعية والسيد خلفان جاسم، رائد أعمال والمدير السابق لبرنامج تجار دبي.