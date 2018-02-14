وفد من جامعة طوكيو يزور "الشارقة لعلوم الفضاء"

الشارقة 24:

يستضيف مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وفداً من جامعة طوكيو ومعهد تشيبا للتكنولوجيا باليابان، وذلك على مدار يومي السبت والأحد.

في اليوم الأول سيكون هنالك رحلة للبحث عن النيازك بصحراء مليحة بإمارة الشارقة، يتم خلالها تطبيق تجربة فريدة في العالم تستخدم أحدث التقنيات للبحث عن النيازك، وأما في اليوم الثاني، ستنظم ندوة عن استكشاف الفضاء بحضور وفد اليابان، وأساتذة وطلبة من جامعة الشارقة والجامعات الأخرى بالدولة، والتي تهدف إلى بناء علاقات علمية قوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وذلك تزامناً مع فعاليات أسبوع الابتكار في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، ويأتي هذا الحدث ضمن اتفاقية التعاون التي وقعتها وكالة الإمارات للفضاء وحكومة اليابان للعمل المشترك في مجال تقنيات الفضاء.

كما تهدف الفعالية إلى إكساب طلبة الجامعة المشاركين في مشروع بناء شبكة أبراج لمراقبة الحطام الفضائي من خبرات العلماء اليابانيين في مجال علوم الفضاء والفلك، ومن التجربة العملية للبحث عن النيازك، إلى جانب تحفيزهم للالتحاق مع المركز في أبحاثه المختلفة حول علوم الفضاء والفلك.