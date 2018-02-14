جامعة الشارقة تنظم منتدى " أخلاقيات العمل الإعلامي"

الشارقة 24:



تنظم كلية الاتصال بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع مجموعة أبو ظبي للثقافة، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي منتدى "أخلاقيات العمل الإعلامي: الأسس والتحديات"، الخميس، يناقش المنتدى خلال مجموعة من الجلسات، الأسس الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي، والتي تعد أطراً مرجعية لأداء وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وتمثل مبادئ موجهة لأداء الإعلاميين في ظل التطور الملموس على مستوى صناعة المحتوى، وكذلك على مستوى قدرة الجمهور على التفاعل والمشاركة.

صرح بذلك الدكتور عصام نصر القائم بأعمال عميد كلية الاتصال، مؤكداً أن المنتدى يتناول 3 محاور أولها محور عن واقع ممارسة العمل الإعلامي من منظور أخلاقي، بهدف رصد التزام وسائل الإعلام بالقيم الوطنية والإنسانية ومحددات الثقافة المجتمعية، والثاني عن الأطر الأخلاقية للعمل الإعلامي لرصد النظريات والنماذج التي تناولت أخلاقيات الإعلام، في حين يناقش المحور الثالث الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل الإعلام الجديد والقوانين والمحددات الخاصة باستخدام الجمهور لهذه الوسائل ومدى الالتزام بها.

يشارك في المنتدى قيادات إعلامية وممارسين بالمؤسسات الإعلامية بالدولة، وشبكة رؤية الإمارات الإخبارية، إلى جانب الخبراء وأساتذة الاتصال والإعلام من جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية بالشارقة، وجامعة الإمارات، وجامعة زايد، وجامعة عجمان، ومجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون.