جامعة الشارقة تكشف عن لائحة المتحدثين في المنتدى الدولي الثالث للابتكار

الشارقة 24:



أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة عن أسماء المتحدثين في المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 15-18 فبراير الجاري ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، حيث ضمت اللائحة أسماءً مرموقة ومعروفة محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.



وتضم لائحة المتحدثين العالميين السيد دايفيد مايسفيلد، رئيس مؤسسة "كانفاس كووركينج سبايس توومبا" المتخصصة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والذي سيقدم جلستان خلال المنتدى، الأولى بعنوان "الابتكار المتراكم في مواجهة الابتكار التمزيقي" حول تأثير التكنولوجيا على الشركات، في حين يناقش في الجلسة الثانية كيفية تطوير منظومة متكاملة للمشاريع الناشئة.



كما تضم لائحة المتحدثين في المنتدى الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي بالرئاسة في جمهورية مصر العربية، في حين سيشارك المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف، في ندوة مسائية بعنوان: "الابتكار والإبداع- دراسة حالة حول الإنتاج الإعلامي".



ويضم المنتدى كذلك متحدثين من ذوي الخبرة العالية في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، حيث يتصدرهم الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجلة "فيلفيت" والتي ستشارك في جلسة حول قصص نجاح رواد أعمال، وعدم الاستسلام أمام التحديات في سبيل تحقيق الأفكار المبتكرة. وتستعرض الدكتورة أمل آل علي، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، ورئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال أمام الحضور موضوع "التفكير التصميمي" والذي يعتبر طريقة حديثة لتطوير الأفكار المبتكرة.



ويتحدث الدكتور خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال (رواد)، والأستاذة رشا أبو سمرا، محاضر في كلية التقنية العليا في جلسة حول "توليد الأموال من البيانات والمعلومات". ويناقش السيد سعد الربيعان، رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي، ومستشار وشريك بشركة سلكة للمسؤولية الاجتماعية موضوع دور ريادة الأعمال في جعلنا سعداء مع توفير نماذج واقعية من سوق العمل الإماراتية. ويستعرض السيد خلفان جاسم، رائد أعمال والمدير السابق لبرنامج تجار دبي تجربته في عالم ريادة الأعمال.



وأشارت الدكتورة أمل آل علي، رئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال إلى أن المتحدثين في المنتدى يعتبرون من الأسماء اللامعة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية، معتبرةً أن الخبرات التي يتحلون بها ستحقق فائدة كبيرة للطلاب المشاركين في إثراء أفكارهم، وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف نشاطاتهم.



وأضافت آل علي:" إن المواضيع المتنوعة للمنتدى حول الابتكار وريادة الأعمال، مصحوبةً بتجارب واقعية وخبرات ميدانية للمتحدثين ستساهم في تحقيق أهدافنا من وراء تنظيم هذا المنتدى المبتكر، حيث نتطلع لغرس ثقافة الابتكار لدى طلابنا، وتعزيزها وتنميتها عملاً بالاستراتيجية الوطنية للابتكار. ونحن على ثقة بأن خبرات المتحدثين في المنتدى ستشكل عاملاً إضافياً لتكريس الابتكار في أفكار طلابنا."



وتشمل فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى 5 ركائز أساسية وهي استضافة متحدثين عالميين مرموقين في مجال الابتكار، واستضافة متحدثين بارزين من المجتمع الإماراتي، وتنظيم جلسات نقاشية تفاعلية مع خبراء ومختصين للحديث حول الابتكار وريادة الأعمال، وتنظيم معرض للابتكار بالإضافة إلى إطلاق مسابقة خاصة بالمنتدى تعزز الفكر الابتكاري لدى الطلبة، وتكافئ ابتكاراتهم التي تفيد المجتمع الذي يعيشون فيه، والبيئة التي تحيط بهم.