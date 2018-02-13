جامعة الشارقة تستضيف معرض "عمق الضوء" للتصوير الضوئي

الشارقة 24:

دشن الأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، يرافقه الأستاذ محمد عبد الله الهاشمي أمين سر جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، معرض "عمق الضوء" للتصوير الضوئي، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي.

بحضور الدكتور محمد يوسف الأستاذ المساعد بالكلية والمنسق العام للمعرض وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بالكلية.



ضم المعرض مجموعة من الصور الضوئية للفنان الإماراتي سعيد جمعوه رئيس الجمعية، والفنان الإماراتي سليمان بن عيد نائب رئيس الجمعية.



في البداية، رحب الدكتور عبد الصاحب مهدي بالتعاون المثمر بين كلية الفنون الجميلة والتصميم في إقامة هذا المعرض، والذي يمثل فرصة مهمة لطلبة الكلية في الاطلاع على الأعمال الفنية لمصورين معروفين على المستوى العام، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم المتميزة في مجال التصوير الضوئي والتقنيات الحديثة في هذا المجال.



من جانبه، أعرب الأستاذ محمد عبد الله الهاشمي عن شكر جمعية الإمارات للتصوير الضوئي لكلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة على إتاحة الفرصة لإقامة المعرض والذي سوف يمثل بداية مهمة للتعاون وإقامة العديد من المعارض الأخرى، وإتاحة الفرصة أمام طلبة الكلية للاستفادة من إمكانات وخبرات المصورين أعضاء الجمعية.



كما أكد الفنان الإماراتي الدكتور محمد يوسف المنسق العام للمؤتمر على أهمية التعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي في مختلف التخصصات بما يساعد الطلاب في النهاية على الاحتكاك والتعرف على المهارات الفنية المتنوعة، واكتساب المزيد من الخبرات التدريبية وتنمية قدراتهم الفنية.