النعيمي يترأس اجتماع مجلس جامعة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، في دبي الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الأكاديمي 2018/2017 .

ويضم المجلس في عضويته سعادة، عيسى عبد الفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ويونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، وحميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة مبادلة للاستثمار، والدكتور محمد علي الشرياني والدكتور محمد عبد الله البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الدكتورة أسماء أبوبكر المنهالي كلية العلوم جامعة الإمارات، والدكتور محمد سليمان الحوقاني كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات، والدكتورة شما جمعة الفلاسي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الإمارات والدكتور محمد مقداد السويدي كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الإمارات.

وفي مستهل الاجتماع عقد المجلس ورشة عمل خاصة برابطة مجالس إدارة الجامعات والكليات، وتناول المجلس تعيين عميد جديد لكلية الإدارة والاقتصاد، وإنشاء برنامج ماجستير التربية الابتكارية في كلية التربية.

كما تباحث المجلس في مقترح التعاون مع جامعة كولورادو - بولدر في مجال علوم الفضاء.