جامعة الشارقة تنظم دورة إعداد لامتحان شهادة مزاولة المهنة في المختبرات الطبية

الشارقة 24:

عقد قسم علوم المختبرات الطبية في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة بالتعاون مع فريق من أخصائي الجمعية الأميركية لعلوم الأمراض السريرية (ASCP)، دورة إعداد لامتحان شهادة مزاولة المهنة الأميركية MLS (ASCP)، وذلك على مدار يومين متتاليين في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والتي شارك بها أساتذة وطلبة قسم المختبرات الطبية والعديد من العاملين في مجال المهنة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التعريف بالأهمية العالمية لشهادة مزاولة مهنة المختبرات الطبية، وسبل الإعداد الجيد لها، وكيفية التقدم للحصول عليها، حيث قام فريق العمل بمراجعة شاملة لكافة مجالات وأقسام العلوم الطبية المخبرية، وقد أبدى الفريق إعجابه الشديد بالمستوى المعرفي والعلمي للطلبة والعاملين في مجال مهنة المختبرات الطبية في جامعة الشارقة.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الأميركية لعلوم الأمراض السريرية تعتبر من المؤسسات الأكثر شهرة في العالم والتي تعنى بوضع الأسس والمعايير لتنظيم وممارسة مهنة الطب المخبري عالمياً.

ونظراً للأهمية العالمية التي تتميز بها شهادة مزاولة المهنة الأميركية MLS (ASCP)، تم اعتمادها كبديل لشهادة مزاولة المهنة الصادرة عن هيئات الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه يمكن لخريجي القسم من تخصص المختبرات الطبية بكلية العلوم الصحية التقدم للامتحان دون الحاجة لمعادلة شهادته الجامعية.