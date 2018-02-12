800 طالب يشاركون في "مؤتمر نموذج الأمم المتحدة" بالجامعة الأميركية في الشارقة

الشارقة 24:

بادر أكثر من 800 طالب وطالبة من مختلف مدارس وجامعات الدولة وخارجها بالمشاركة في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الذي نظمته الجامعة الأميركية في الشارقة في 8 فبراير في حرم الجامعة.

ونموذج مؤتمر الأمم المتحدة في عامه الـ 11، هو جهد مشترك من طلبة البكالوريوس في أميركية الشارقة، وكمبادرة من قسم الدراسات الدولية بكلية الآداب والعلوم، وهو مؤتمر ابتكاري يتم فيه تعزيز المناقشات وإنشاء التحالفات وتقديم الاقتراحات المدروسة لبعض القضايا الأكثر إلحاحاً في وقتنا الحاضر.

حضر حفل الافتتاح الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين.



وساعد المؤتمر، الذي استمر لثلاثة أيام، المشاركين من الطلبة، محاكاة اللجان المختلفة في الأمم المتحدة وإنشاء التفاهمات المناسبة للعلاقات الدولية والدبلوماسية.



وخلال ذلك، مارس الطلبة مهاراتهم في التباحث والتفاوض والخطابة العامة، وتناولوا مواضيع مختلفة تتراوح بين حقوق الإنسان والمتاجرة غير الشرعية بالأعضاء والاحتلال وتمكين الشباب وغيرها من المواضيع.



ولتكوين حلول ناجحة، توجب على المندوبين التفاوض في مواقفهم وتقديم تنازلات معقولة مثلما يمكن أن يحدث في مؤتمر دبلوماسي حقيقي، وكان الهدف الرئيسي الانخراط في إيجاد حلول للمشاكل التي يتم تناولها من قبل اللجنة.



وتضمن مؤتمر هذا العام، وهو الأكثر عدداً في تاريخ مؤتمر نموذج الأمم المتحدة السنوي لأميركية الشارقة، 20 لجنة، تحدثت عن أكثر من 40 موضوع، ومن الـ 850 طلبة المشاركين في المؤتمر، 20 من المشاركين هم من أميركية الشارقة والبقية يمثلون 30 مدرسة ثانوية و13 جامعة عالمية.



ورحب الدكتور محمود عنبتاوي عميد كلية الآداب والعلوم في أميركية الشارقة بالمندوبين الحضور والأعضاء المشاركين، وأكد على أهمية انضمام الطلبة ومساهمتهم في مثل هذا المؤتمر، وتحدث أيضاً عن العدد المتزايد لمئات الطلبة المشاركين المهتمين بالحصول على فكرة عن عالم السياسة واستكشاف قضايا عالمية نواجهها حالياً.

ووفقاً لعليا الحزامي السكرتير العام لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة السنوي لأميركية الشارق 2018، قالت: "لقد كان مؤتمر نموذج الأمم المتحدة تجربة رائعة لي كطالبة، ولقد شاركت في النموذج كمندوبة وكمنظمة وكعضو مجلس للسنوات الـ 7 الماضية"، وأضافت: "ينجح هذا المؤتمر بتعليمي شيء جديد كل سنة، وأنا افتخر بالقول إن مساهماتي في المؤتمر قد صقلت العديد من صفاتي ومهاراتي الحالية".