مدير جامعة الشارقة يؤكد أهمية التواصل المستمر مع الخريجين

الشارقة 24:

التقى سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الدكتور عبد الله سالم الكتبي رئيس رابطة خريجي جامعة الشارقة، والطالب عبد الرحمن التميمي رئيس مجلس طلاب جامعة الشارقة، والطالبة مهرة الهوت رئيسة مجلس طالباتها، في اجتماع حضره نواب مدير الجامعة.

في بداية الاجتماع، أكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أهمية التواصل المستمر مع خريجي الجامعة والذي يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف خريج حتى الآن، وكيفية العمل على تعزيز مكانتهم في المجتمع عن طريق تطوير مهاراتهم وتوظيف كفاءتهم وقدراتهم لخدمة مجتمعاتهم، كما أكد على أهمية دور رابطة الخريجين ومجلسا طلاب وطالبات الجامعة، موضحاً أن سمعة الجامعات وتصنيفها الدولي يعتمد في جزء كبير منه على قوة طلبتها وخريجيها وعلاقتهم بالجامعة، لذلك فإن معظم جامعات العالم تستمد سمعتها من قوة ودعم خريجيها، ليس عن طريق الدعم المادي فحسب ولكن الدعم اللامحدود في شتى المجالات، سواء دعم في مجالات أنشطة البحث العلمي أو دعم لللأنشطة والفعاليات الأخرى، وحتى الدعم المعنوي الذي يقدمه الخريجين، وهم بمثابة سفراء لجامعاتهم حول العالم يعكسون مدى ارتقاء جامعاتهم وما قدمته لهم من علم وثقافة في شتى المجالات.



خلال الاجتماع، تم مناقشة أهمية تنفيذ مشروع كرسي الأستاذية المقترح من قبل رابطة الخريجين على أن يتم تخصيص لوحة شرف بأسماء المشاركين والمساهمين فيه من الخريجين، كما تم مناقشة الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها خلال الدورة الحالية للرابطة ومجلسا الطلاب والطالبات، وأيضاً مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات من قبل نواب المدير والتي من شأنها تقوية العلاقة بين الجامعة وخريجيها، وكذلك تقوية انتماء وولاء الطلبة والخريجين للجامعة، وزيادة الخدمات المقدمة للخريجين، كما تم اقتراح عقد اجتماع بين رابطة الخريجين ومجلسا طلاب وطالبات الجامعة بغرض التعارف وتقوية العلاقة وفتح قنوات اتصال بينهم بهدف خدمة كل من الطلبة والخريجين.