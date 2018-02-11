وفد المنظمة الكشفية العربية يزور جامعة الشارقة

الشارقة 24:



في إطار تطوير العلاقات مع جامعة الشارقة، استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وفد المنظمة الكشفية العربية برئاسة الدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها فرق الجولة بالجامعة خلال مشاركتها في كافة الأنشطة والفعاليات الكشفية على المستوى الدولي في الفترات السابقة بما جعلها من المجموعات الرائدة في الوطن العربي في هذا المجال، حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة، والدكتور خالد عيسوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري.

من جانبه رحب الدكتور صلاح طاهر بزيارة الوفد للجامعة مؤكداً على أهمية نشاط الجوالة والكشافة في خدمة العملية التعليمية وأن جامعة الشارقة تعطي أهمية خاصة لهذا النشاط حرصاً منها على تنشئة أبنائها الطلاب على تحمل المسؤولية والانضباط، فهناك اختلافات واضحة بين الطالب الملتحق بفرق الجوالة وغيره من الطلاب.

وأكد الدكتور محمود درابسة أن جوالة جامعة الشارقة تُعد نواه لحركة الجوالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونموذج يحتذى به في غيرها من الجامعات المحلية والإقليمية. حيث أنها تشارك في العديد من الفعاليات التي تساهم في خدمة المجتمع المحلي.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية أن جوالة جامعة الشارقة من المجموعات الرائدة في المنطقة، ولذلك نهدف من خلال تلك الزيارة إلى تعزيز الدور الكشفي في دولة الإمارات العربية المتحدة كسفير ومثال للكشافة العربية، وتدعيم المكانة التي وصلت إليها الكشافة على المستوى الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء تم تسليم نوط الاستحقاق الكشفي للدكتور هشام عبد الحليم رئيس قسم الأنشطة الطلابية والكشفية بالجامعة تقديراً لمجهوداته في الأنشطة الكشفية والإرشادية على المستوى العربي والدولي.