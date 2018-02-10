"أميركية الشارقة" تشارك في استشراف مئوية الإمارات بقمة الحكومات

الشارقة 24:





تنظم القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد بدورتها السادسة في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري بدبي وللسنة الثانية على التوالي، مسابقة "تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل"، وذلك في مبادرة فريدة من نوعها تجمع أكثر من 100 طالب في سلك الماجستير والدكتوراه، من أعرق 17 كلية وجامعة متخصصة في علوم السياسات الحكومية وإدارة الأعمال.

ويهدف التحدي إلى توفير منصة مشتركة للجمع بين قادة الغد وصنّاع السياسات اليوم لتطوير نماذج استشرافية لحكومات المستقبل.

يشارك في هذا التحدي، الذي يقام على مدار أيام القمة الثلاثة، كل من كلية جون كنيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وجامعة كورنيل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية وارتون بجامعة بنسلفينيا وجامعة واترلو وإمبريال كوليدج لندن وكلية لندن للأعمال ومعهد إنسياد ومعهد الدراسات العليا الإدارية بجامعة نافارا وكلية الصين الدولية للأعمال وكلية لي كوان يو للسياسات العامة وجامعة سيدني وجامعة طوكيو والجامعة الأميركية بالشارقة والجامعة الأميركية بالقاهرة والمعهد الهندي للإدارة.

ويمثل كل جامعة في هذا التحدي، ألمع طلابها للتنافس ضمن 17 فريقاً سيعمل كل فريق منها على صياغة تصور مبتكر حول أفضل خطة لتحقيق أهداف وتطلعات مئوية الإمارات 2071.

وسيرشح كل فريق أحد أعضائه لتمثيله في تقديم التصور المبتكر أمام لجنة تحكيم متخصصة ورفيعة المستوى وذلك خلال 6 دقائق فقط.

وسيتم تكريم الفريق الفائز بجائزة "تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل" في حفل خاص يقام في ختام اليوم الثالث من فعاليات القمة.

ويكتسب هذا التحدي أهمية كبرى كونه يعتبر المبادرة العالمية الوحيدة التي تجمع طلاب نخبة جامعات العالم مع أكبر تجمع للمنظمات الدولية والحكومات وقادة الفكر المستقبلي وكبار المؤثرين في عالم التقنية والأعمال والاقتصاد والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسة.

ويعكس تنظيم هذا التحدي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تمكين جيل الشباب لصناعة المستقبل وتحفيز المواهب والعقول من كل أنحاء العالم على ابتكار آليات للعمل الحكومي تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية.