الهيئة التدريسية بـ "القاسمية" تثمن دعم ورعاية حاكم الشارقة للجامعة

الشارقة 24:



عقدت الهيئة التدريسية بالجامعة القاسمية، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، للوقوف على المسائل المتعلقة بتنفيذ ومتابعة خطة العمل خلال فصل الربيع 2018، ومناقشة خطة العمل للفصل الحالي وسياسة الجامعة في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية لتحقيق أفضل النتائج.



وشكر الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، الجميع على تعاونهم وجهودهم البناءة لتحقيق رؤيــــة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعليمية والثقافية والحضارية والتي تسهم فيها الجامعة القاسمية تحت مظلة سموه.



وأعرب باسمهم عن وافر التقدير للرعاية الدائمة التي تتلقاها الجامعة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة والتوجيه الدائم بتوفير كافة احتياجاتها.



وقال مدير الجامعة خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع:" إن هذا التقليد الأكاديمي الذي تسير عليه الجامعة، واستمرت في التعامل معه بإيجابية مع بداية كل فصل دراسي، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على الإدراك العميق والفهم الدقيق لمدى أهمية تقييم سير العملية التعليمية، وذلك من خلال الوقوف أمام السلبيات لتجازوها والايجابيات لتطويرها، وصولاً إلى تحقيق الجودة في مخرجات العملية التعليمية، مؤكداً على أن الجميع شركاء استراتيجيون في العملية التعليمية والتدريسية ولا يتم ذلك إلا من خلال خلق روح التفاهم والتعاون بينهم ، وعن طريق إشراك كافة الطلبة في إبداع الأنشطة والفعاليات المصاحبة والمكملة للعملية التدريسية والاهتمام بالأنشطة اللاصفية.



وتطرق إلى أهمية أن تظل بيئة التعليم في الجامعة القاسمية بيئة خصبة وفياضة بالتنوع والنشاط سواء للطلبة أو للأساتذة وأهمية طرح أنماط مختلفة ومتنوعة للتدريس لتسهم جميعها في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة لطلبتهم، مؤكداً على أهمية استثمار فترات الراحة لتمكين الطلبة من ممارسة هواياتهم فضلاً عن أهمية ترددهم على مركز مهارة ومركز التعليم الذاتي ومختبراته لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، لاسيما في مجال اللغات والحاسب الآلي وحفظ وتجويد القرآن الكريم وتعلم مهارات الحياة.



وأكد على أهمية متابعة الطلبة في التزامهم بتعليمات الجامعة ولوائحها، واحترام التعليمات، ومراعاة التقيد بالوقت والانضباط في كافة المحاضرات وضرورة تحديد ساعات مكتبية للأساتذة للالتقاء بطلبتهم.



ودعا مدير الجامعة القاسمية، إلى العمل بشكل دائم على تشجيع الطلبة للبحث العلمي والاستفادة مما تزخر به مكتبة الجامعة من كتب ومؤلفات قيمة ومراجع من شأنها أن ترفع حصيلة الطلبة المعرفية وتمكنهم من التفوق في تخصصاتهم المختلفة.



وأضاف بأن إدارة الجامعة ترحب بكافة البرامج المقترحة والمبادرات من قبل أعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات، والتي من شأنها المساهمة في رفعة الجامعة وتطور طلبتها.



كما أشاد الدكتور رشاد سالم بالجهود المبذولة من قبل الأساتذة القائمين بمهام عمداء الكليات، حيث ثمن ما يقومون به من دور رائد وبناء، والتعاون الراقي مع الأساتذة والطلبة وثمن ما يقومون به من تحفيز الطلبة على الاشتراك في الأنشطة والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية.



ووجه مدير الجامعة في ختام حديثه إلى الالتزام بالخطة التدريسية المطروحة وتحقيق أهدافها، ونوه إلى ضرورة الالتزام التام بمواعيد الدوام الرسمية تجنباً للتأخير.



بعد ذلك قدم السادة أعضاء الهيئة التدريسية مداخلاتهم التي تضمنت مقترحات بناءة تتعلق بسير العملية التعليمية في الجامعة، بما يحقق تطورها ونجاحها، مؤكدين على العمل كأسرة أكاديمية فاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطة الجامعة لهذا العام.



وفي ختام اللقاء، حرصاً على إبراز الجانب الاجتماعي لأسرة الجامعة الأكاديمية، دعا سعادتـه الجميع إلى مأدبة الغداء ترحيباً بالزملاء الجدد وتكريماً للزملاء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وشكر سعادته الحضور متمنياً لهم التوفيق.