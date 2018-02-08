جامعة الشارقة تستقبل وفداً من "دتسن ما الفيدرالية" بنيجيريا

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، وفداً من جامعة دتسن ما الفيدرالية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، بهدف بحث سبل التعاون الأكاديمي والاطلاع على تجربة جامعة الشارقة في مجال البحث العلمي، ترأس وفد جامعة دتسن ما الفيدرالية الدكتور بابانجيدا عمر، يرافقه السيد محمد توكر المساعد التقني لنائب المدير، كما حضر من جانب جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور محمد المعالج الأستاذ في كلية الهندسة ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الشارقة.

خلال اللقاء، رحب الأستاذ الدكتور الصديق الشيخ، بالوفد، ثم قدم شرحاً موجزاً عن جامعة الشارقة والتنوع الثقافي التي تشتهر به، ثم قدم نبذة عن الكليات والمعاهد والمراكز البحثية ومراكز التميز في جامعة الشارقة، إلى جانب ما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع في مجال البحوث والاستشارات والتدريب، كما أعرب عن استعداد جامعة الشارقة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة دتسن ما الفيدرالية في مجال تقديم الاستشارات في إعداد المناهج وتدريب الأساتذة وتبادل الطلبة.

من جانبه، قدم الدكتور بابانجيدا عمر شرحاً مفصلاً عن جامعة دتسن ما، وعن سبب زيارته وهو الاطلاع على مسيرة جامعة الشارقة والاستفادة من تجربتها منذ إنشائها، والذي وصفها بأنها حديثة الإنشاء ولكن عظيمة الإنجازات، كما قدم نبذة عن الجامعة وما تطرحه من برامج، وأعرب عن خطة الجامعة في إنشاء كليات للهندسة والطب والقانون، ويطمح في الاستفادة من خبرة جامعة الشارقة في هذه التخصصات من خلال توقيع اتفاقية تعاون في المستقبل مع جامعة الشارقة.