جامعة الشارقة تشارك في ورشة "أفكار إلى الابتكار"

الشارقة 24:

بادرت جامعة الشارقة بالمشاركة في ورشة عمل "أفكار إلى الابتكار- التفكير العلمي لبناء القدرات"، التي نظمتها مؤسسة الإمارات لتمكين الشباب، والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وتهدف لإعداد طلبة المدارس والجامعات من جميع أنحاء الدولة المشاركين في مسابقة "بالعلوم نفكر"، من خلال محاضرة جاءت بعنوان "مقومات النجاح والتميز "، والتي قدمها من جامعة الشارقة رؤساء اللجنة التحكيمية للمسابقة: الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، والدكتور ماهر عمر، والدكتور خالد حمد من كلية الهندسة.

تهدف المشاركة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وجامعة الشارقة من خلال تحفيز وتمكين الطلبة للمنافسة في المسابقات الوطنية والدولية، وتطوير الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم إلى جانب تشجيعهم على الابتكار والإبداع في المشاريع والبحوث العلمية التطبيقية والهندسية.

ركزت المحاضرة على طريقة إعداد المشاريع العلمية بكافة أنواعها وفئاتها ومراحل إعدادها من الفكرة إلى التخطيط والتصميم والتنفيذ والتحقق والتوثيق، وكيفية عرض المشاريع أمام المحكمين وطريقة إعداد الملصق الجداري للمشروع والتركيز على عناصره الأساسية، بالإضافة إلى شرح أسس وتعليمات التحكيم ومعايير التقييم، وتقديم نصائح فنية للطلبة لتحسين مشاريعهم، وتعريفهم بفوائد المشاركة والجوائز المقدمة في مسابقة "بالعلوم نفكر" للعام 2018.