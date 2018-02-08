إقبال طالبات جامعة زايد على التطوع ضمن مبادرة "وليف"

الشارقة 24:

استضاف مكتب الإرشاد الطلابي بجامعة زايد، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، منصة لتسجيل الطلبة للمشاركة بمبادرة "وليف" التطوعية، والتي أقيمت مؤخراً، بحرم الجامعة بدبي، بهدف توعية الطلبة بأهمية زيارة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.

وأوضح خالد حسين عبد الله رئيس قسم الرعاية المنزلية بهيئة تنمية المجتمع، أن المبادرة تستهدف دمج كبار السن في المجتمع عن طريق الأعمال التطوعية التي يتم استحداثها بالهيئة لخدمتهم وحمايتهم ورعايتهم، وقال: "إن منصة "وليف" تمهد الطريق لطلبة جامعة زايد للمشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية عن طريق زيارة كبار السن للتحاور معهم وخدمتهم ومساعدتهم في منازلهم وبمدة تصل إلى ساعة واحدة بالأسبوع على الأقل".

وذكر رئيس قسم الرعاية المنزلية بهيئة تنمية المجتمع: "أنه تم تسجيل ما يزيد عن 50 طالبة متطوعة من الجامعة في ساعة واحدة فقط، الأمر الذي يؤكد مدى حرصهن على التفاعل مع مبادرات الدولة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية والتزامهن بالقيم الطيبة وتعاليم الإسلام السمحاء، واهتمامهن برعاية ومساندة كبار السن الذين يعتبرنهم ذخراً لهم ولمجتمعهم وضمان دمجهم في الأسرة والمجتمع".

وأكد أنه يمكن للراغبين أن يسجلوا أنفسهم للتطوع عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديد عدد السنوات للعمل التطوعي لزيارة أحد كبار السن الذين يقيمون بمفردهم، والبالغ عددهم 70 مسناً ومسنة بإمارة دبي المسجلين بالهيئة، وبإحدى المناطق المجاورة لمنازلهم.

وعبر رئيس قسم الرعاية المنزلية بهيئة تنمية المجتمع خلال حديثه عن امتنانه وشكره لأسرة جامعة زايد على استضافتهم الكريمة لفريق عمل الهيئة، وحرصهم الدائم على توفير كافة المتطلبات وإعداد منصة مثالية وسط الحرم الجامعي لتمكينهم من والوصول والتواصل مع الطالبات وتسجيلهم في أحد أبرز المبادرات الخدمة المجتمعية.