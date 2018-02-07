جامعة خليفة تحتل المركز الـ 32 آسيوياً 2018

الشارقة 24 – وام:

احتلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا -الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة - المركز الثاني والثلاثين من أصل 359 جامعة آسيوية وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي في قارة آسيا لعام 2018.

وتكون الجامعة بهذا الانجاز قد تقدمت 44 مرتبة منذ التصنيف السابق حيث كانت في المركز 76 آسيوياً العام الماضي، مما يضعها في المركز الأول على مستوى جامعات الدولة، وفي المركز الثاني على مستوى الدول العربية في التصنيف الآسيوي.

ومع هذا التصنيف الجديد أصبحت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الوحيدة في الدولة المتواجدة في قائمة أفضل 40 مؤسسة علمية مرموقة في آسيا منها جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة تسينغهوا وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نانيانغ للتكنولوجيا.