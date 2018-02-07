جامعة الشارقة تصدر كتاب "الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية"

الشارقة 24:

في إطار توجه جامعة الشارقة نحو الاهتمام بنشر الإنجازات العلمية والبحثية لأعضاء الهيئة التدريسية، صدر مؤخراً عن مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، كتاب الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS في البحوث الإنسانية والاجتماعية، معالجة تطبيقية معاصرة، لمؤلفه الأستاذ الدكتور عبد الله المنيزل مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، في طبعته الأولى عام 2017، من القطع المتوسط وعدد صفحاته 378 صفحة ملونة، عبارة عن جزء واحد مكون من 10 فصول.

ويهدف الكتاب إلى تعريف الباحثين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بإجراء البحوث في جميع التخصصات الأكاديمية، وبشكل خاص في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية بكيفية التعامل مع النظام الإحصائي Statistical Package for) (Social Sciences SPSS، وهو البرنامج الإحصائي الذي يُعتمد عليه كثيراً لفهم وتفسير نتائج البحوث ومعالجة البيانات للبحوث العلمية.

كما يهدف الكتاب أيضاً إلى مساعدة الأفراد العاملين في أقسام البحوث والتخطيط في الوزارات والمؤسسات المختلفة لإنجاز الأبحاث التي تعتمد على استخدام الأساليب الإحصائية لوصف وتحليل البيانات، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بعملية التخطيط والتطوير.

ويتميز الكتاب الذي تحتاجه بشدة المكتبة البحثية العربية بالجمع بين الجانب النظري مع الجانب التطبيقي والاعتماد على دراسة واقعية بما يساعد الباحث في اتخاذ القرار الإحصائي المناسب، كما أن جميع الأشكال والنوافذ الخاصة بشرح البرنامج تم طباعتها طباعة ملونة ليتمكن القارئ من المتابعة والتنفيذ بدقة عالية.

ويمتاز عرض المحتوى العلمي للكتاب بالتدرج المنطقي للمادة العلمية بداية من الفصل الأول الذي يتناول بالشرح والتفصيل التعرف على نوافذ البرنامج والقوائم الرئيسية والتعامل مع الملفات وإدخال البيانات.

ثم يتناول الفصل الثاني بالعرض والتوضيح لكيفية التعامل مع البيانات ومراجعتها واختيار ودمج الملفات وتقسيمها.

وفي الفصل الثالث تناول المؤلف تحويلات المتغيرات وحساب المتوسطات وترميز البيانات والتعامل مع الرتب.

ويتناول الفصل الرابع الإحصاءات الوصفية بالشرح والتفسير، ثم عرض الأشكال والرسوم البيانية للمتغيرات الكمية والكيفية في الفصل الخامس من الكتاب.

كما تناول المؤلف في الفصول من السادس وحتى الثامن الاختبارات المعلمية واللامعلمية لفحص الفرضيات سواء لعينة واحدة أو عينتين، أو تحليل التباين الأحادي والثنائي للعينات المتعددة.

أما في الفصلين التاسع والعاشر فتناول الكتاب بالشرح والتفسير لكل من معاملات الارتباط والاقتران بالإضافة إلى شرح معاملات الانحدار البسيط والمتعدد.