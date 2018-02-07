جامعة الشارقة تبحث التعاون مع "زيهجيانغ الصينية"

الشارقة 24:

استقبلت جامعة الشارقة وفداً من جامعة زيهجيانغ للعلوم الصناعية والتجارية الصينية، بهدف بحث سبل التعاون المشتركة في المجالات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتطوير التعليم والخدمات الاجتماعية والبحث العلمي وتبادل الطلبة، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في تأسيس قسم اللغة العربية.

كان في استقبال الوفد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والذي رحب في بداية اللقاء بالوفد الذي ترأسته الأستاذة فاتن زهولينغ عميد كلية اللغة العربية، مؤكداً على اهتمام جامعة الشارقة بالتعاون مع الجامعات الخارجية في جميع المجالات الممكنة.

ومن جانبها، أشادت الأستاذة فاتن زهولينغ، خلال اللقاء، على هذا التعاون، واستعرضت أهم التخصصات والخدمات التي توفرها جامعة زيهجيانغ، كما اقترحت بإنشاء معهد (طريق الحرير) في جامعة الشارقة، بحيث يستطيع الطلبة الملتحقين في جامعة زيهجيانغ استكمال جزء من مقرراتهم الدراسية في جامعة الشارقة.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل المجالات الممكن العمل من خلالها وذلك بمقر جامعة زيهجيانغ في الصين.