نهيان بن مبارك يشهد احتفال جامعة "بيرزيت" بدبي

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الحفل - الذي نظمته في دبي جامعة "بيرزيت" الفلسطينية - ومنحت خلاله الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال لرجل الأعمال الفلسطيني رياض الصادق لتميزه في التنمية المجتمعية والاقتصادية في الوطن العربي وعطائه السخي للجامعة.

حضر الحفل - الذي أقيم بفندق "جميرا بيتش" بدبي الدكتور حنا ناصر رئيس الجامعة والدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس مجلس أمنائها وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة وعدد من الشخصيات الإماراتية والفلسطينية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمة له خلال الحفل إن "محبتنا لشعب فلسطين عميقة.. وثقتنا كبيرة في قدرته وعزيمته على إنجاز أهدافه الوطنية كافة".

وأضاف معاليه إن احتفالنا معاً بشخصية مرموقة من أبناء فلسطين المخلصين تأكيد واضح على أن الشعب الفلسطيني الشقيق إنما يستمد الطاقة والقدرة والتصميم من حماسة وعزائم أبنائه وبناته وتأكيد أيضاً لقدرته على تأسيس دولته وعاصمتها القدس.