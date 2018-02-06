جامعة الشارقة تطلق معرض الأندية الطلابية ومهرجان المأكولات الشعبية

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، افتتحت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة معرض الأندية الطلابية والجمعيات العلمية السنوي الثالث ومهرجان المأكولات الشعبية الثالث، الثلاثاء، بمقر المركز الطلابي بالجامعة.

حضر الافتتاح سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور محمود درابسة، عميد شؤون الطلاب، والدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، والأستاذ الدكتور أيمن نور الدين، عميد كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور فيليب مولينوكس، عميد كلية إدارة الأعمال، والأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي علي، قائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، والسيد عبد الرشيد محمد مدير مكتب الالتزام، والدكتور هشام عبد الحليم رئيس قسم الأنشطة الطلابية، والأستاذ نجيب بن محمد النعاس ضابط أنشطة طلابية، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

ضم معرض الأندية الطلابية والجمعيات العلمية السنوي الثالث 30 جناحاً لنوادي وجمعيات علمية مختلفة تمثل طلبة جامعة الشارقة بمختلف كلياتها وتخصصاتها، ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على البرامج والخطط والأنشطة التي يعتزم كل ناد القيام بها خلال العام الأكاديمي الحالي لكي تكون عامل جذب واستقطاب للطلبة باعتبارها نافذة إلى زيادة الوعي، وكذلك تشجيع الطلبة على التسجيل والمشاركة الفعالة في تلك النوادي والجمعيات العلمية من أجل تنمية مهاراتهم العلمية والاجتماعية والثقافية وغرس حب العمل التطوعي.

كما يسلط مهرجان المأكولات الشعبية في نسخته الثالثة الضوء على التقاليد الثقافية المختلفة وتعدد الجنسيات التي تمثلها جامعة الشارقة، حيث تعد المأكولات الشعبية تراثاً أصيلاً للشعوب وهوية تفتخر بها وتحافظ عليها دائماً، لذلك أتاح المهرجان الفرصة للجاليات المختلفة لعرض تراثهم وثقافتهم عبر الأكلات الشعبية التي تتميز بها بلدانهم.

اختتم الحدث بقيام سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، بتكريم ممثلي النوادي والجمعيات تقديرا لجهودهم.