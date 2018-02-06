عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية تنظم ورشة لتنسيق الزهور

الشارقة 24:

أبدعت طالبات الجامعة القاسمية من خلال ما حكته أناملهن في ورشة لتنسيق الزهور والتي نظمتها عمادة شؤون الطالبات ظهر الإثنين، بمقر الجامعة في السكن الداخلي للطالبات بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بحكومة الشارقة.

وهدفت الورشة إلى مواصلة رؤى الجامعة في تنمية إبداعات الطالبات من خلال تنظيم سلسلة من الورش تعمل على صقل مهاراتهن وتنميتها لإنتاج العديد من المجسمات والفنون الجميلة والتي تضاف للأنشطة المتاحة في الجامعة.

ومارست الطالبات العديد من المهارات في تنسيق الزهور والخروج بباقات جميلة من الزهور كما لبت الورشة عدداً من المعطيات التي تكاملت مع هدفها في تنمية الفكر الإبداعي للطالبات وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد مع الوعي بالقضايا البيئية لدى المجتمع.