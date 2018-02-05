افتتاح معرض الأندية الطلابي بـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:



احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة، بتنوعها الثقافي خلال افتتاحها اليوم الإثنين، معرض الأندية الطلابي لفصل الربيع 2018، في المركز الطلابي، ويعد المعرض المستمر لمدة يومين، من أبرز الأنشطة الطلابية لمجتمع أميركية الشارقة، ويشمل 68 ناد ثقافي ومتخصص بالهوايات، بالإضافة إلى ست جمعيات.



وافتتح المعرض الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور حشد كبير من أعضاء المجتمع الجامعي.



ويعقد معرض الأندية الطلابي كل فصل دراسي لتعريف الطلبة خصوصاً المستجدين منهم على مختلف الأندية الثقافية والمتخصصة بالهوايات، ويوفر لهم الفرصة لتمثيل والافتخار بالتراث الثقافي للجنسيات المختلفة في حرم الجامعة، وتُعرف أميركية الشارقة عالمياً بتنوع جنسياتها، حيث يأتي طلبتها من أكثر من 95 جنسية مختلفة.



ويظهر أيضاً معرض الأندية الطلابي، الذي ينظمه مكتب شؤون الطلبة، كيفية مساعدة الطلبة لتحقيق هواياتهم واهتماماتهم الشخصية خارج الفصول الدراسية، بالإضافة إلى بناء مهاراتهم القيادية، وذلك من خلال مشاركتهم في هيئات يقودها الطلبة في حرم الجامعة، ويوجد في الفصل الدراسي الحالي 34 نادي ثقافي و34 نادي متخصص بالهوايات وست جمعيات، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الطلابي، وقد ازدحم المركز الطلابي في اميركية الشارقة بالطلبة المتلهفين للانضمام والتعلم عن مختلف الثقافات واستكشاف أندية الاهتمامات المختلفة.



كما تعرف الطلبة في هذه الفعالية على زملائهم من مختلف المجالات.



واعربت الدكتورة موزة الشحي، عميد الطلبة في أميركية الشارقة عن فخرها قائلة، "يخلق المعرض الطلابي الذي ينتظره الطلبة بشوق، بيئة نشطة لهم حيث يقضون وقتاً ممتعاً وهم ينخرطون في تجربة عملية وتعليمية، فهم يبنون علاقات وصداقات ويكتشفون مواهبهم ومهاراتهم ويعبرون عن شغفهم عبر أعمالهم الإبداعية."



وأضافت، "إن الأجنحة الملونة والأنشطة المتواجدة هي تعبير عن اهتمامات الطلبة وحرصهم على مشاركة ثقافتهم، لدينا العديد من الطلبة المتحمسين الذين عملوا بجهد على عدد من المشاريع ونحن نفخر بتقديمهم في المعرض الطلابي، يشجع هذا الحدث الطلبة على أن يلعبوا دوراً في الأنشطة اللا صفية التي تكمل مساعيهم الأكاديمية في أميركية الشارقة."



ومن جهتها قالت الطالبة ميرنا الخولي، العضو في النادي الثقافي المصري، "كل فصل دراسي، توفر أميركية الشارقة منصة لعرض ثقافاتنا واهتماماتنا لمجتمع أميركية الشارقة، ونحن سعداء لتعريف الطلبة المستجدين في أميركية الشارقة على كل من الأندية الثقافية والمتخصصة بالهوايات خلال المعرض الطلابي 2018 ومساعدتهم على التعرف على مختلف الثقافات التي يأتي منها طلبة أميركية الشارقة".