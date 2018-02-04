جامعة الشارقة والأنبار العراقية تبحثان التعاون

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفداً من جامعة الأنبار العراقية، بحضور الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، ترأس وفد جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم رئيس الجامعة يرافقه الأستاذ الدكتور عمار حاتم كامل مدير قسم العلاقات الثقافية.

خلال اللقاء، رحب سعادة مدير جامعة الشارقة بالوفد، مقدماً نبذة عن جامعة الشارقة وما تشتمل عليه من كليات ومعاهد ومراكز تميز ومجموعات بحثية، بالإضافة إلى ما تطرحه من برامج أكاديمية معتمدة، كما أعرب سعادة المدير عن ترحيبه بكافة أشكال التعاون مع جامعة الأنبار، متمنياً أن تنطلق جامعة الأنبار في ممارسة دورها في نهضة وبناء العراق الجديد من مدينة الرمادي.

من جانبه، عبر رئيس جامعة الأنبار عن سروره البالغ بوجوده في جامعة الشارقة وبلقاء الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بعدها تم استعراض آفاق التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأنبار وجامعة الشارقة، حيث اتفق الطرفان على إعداد وتوقيع اتفاقية تعاون علمي وثقافي، كما اتفق الطرفان على استقبال جامعة الشارقة لوفد من جامعة الأنبار يُمثل لجنة الاعتماد ABET في كليتي الهندسة والحاسوب للاطلاع على تجربة جامعة الشارقة التي سبق وأن حصلت على اعتماد المجلس الأميركي للاعتماد الأكاديمي، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.