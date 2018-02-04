مجلس طالبات جامعة الشارقة ينظم ملتقى الخريجات "بداية انطلاقة"

الشارقة 24:

نظم مجلس طالبات جامعة الشارقة بإشراف قسم الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة ملتقى الخريجات تحت عنوان "بداية انطلاقة"، بحضور الدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات وضيفة الشرف الأستاذة فاطمة محمد الجوكر مستشار قانوني في هيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس هيئة الشباب، وعدد من خريجات الجامعة.

تضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية التحفيزية للطالبات حول التخطيط للمستقبل شارك فيها خريجات الجامعة الأستاذة رقية عبد الرحمن أخصائية اجتماعية في مركز التنمية الأسرية فرع خورفكان، والأستاذة سلمى يوسف عربي مدير مشروع التطور المؤسسي، والأستاذة إيمان عطية رضوان تنفيذي أول مركز دبي التجاري العالمي، والأستاذة ربا الحاج محاضر في جامعة الشارقة. وتناولت الجلسات عدد من المحاور المهمة منها: إبراز التحديات التي تم مواجهتها واّليات التغلب عليها، والأهداف وكيفية التخطيط لها، وإبراز الصفات والطباع التي تساعد على النجاح، ومفهوم القيادة، وكيف يمكن أن تساهم الحياة الجامعية في التخطيط للمستقبل.

وفي كلمة رابطة خريجي جامعة الشارقة، أكدت الأستاذة عائشة غربي عضو اللجنة التنفيذية للرابطة على أهمية تثمين دور خريجي الجامعة في المجتمع، وحرص الرابطة الدائم على دعم وتطوير المهارات العلمية والثقافية لدى طلبة الجامعة. كما قدمت ضيفة الشرف الأستاذة فاطمة الجوكر ثلاث رسائل شبابية مهمة للطالبات بمضمون الإيجابية، واستشعار المسؤولية، والشغف بالعلم الذي سيمكنهم من النجاح ودعم مستقبل الإمارات.

وفي ختام الفعالية كرمت الدكتورة سلامة الرحومي ضيوف الشرف من خريجات جامعة الشارقة والطالبات المشاركات، كما قامت لجنة رابطة الخريجين بتكريم عمادة شؤون الطالبات لدعمهم واهتمامهم الدائم بتنمية وتشجيع خريجي وطلبة الجامعة.