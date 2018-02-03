جامعة الشارقة تحصد درع التفوق الرياضي لمؤسسات التعليم العالي

الشارقة 24:



استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مهنئاً، فريق عمل النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلاب في الجامعة، لحصوله على درع التفوق الرياضي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي للعام الثالث على التوالي، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والكابتن صلاح طاهر العامري مسؤول إدارة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب.



حيث حصدت جامعة الشارقة للمرة الثالثة على التوالي درع التميز الرياضي لبطولات مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي2017، وتم تسليم الدرع من قبل الدكتور عمر عبد العزيز الحاي الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بمشاركة عدد كبير من ممثلي الجامعات بالدولة، وقد منحت جامعة الشارقة الدرع بعد تألق فرقها الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية في البطولات التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي مثل: كرة القدم والقوة البدنية وكرة الطائرة وكرة السلة والكاراتيه والتايكواندو والسباحة والشطرنج والبلياردو، وكان لجامعة الشارقة خلال البطولات المختلفة حضورا متميزا لتحصد منتخباتها المراكز الأولى والثانية في عدد كبير من البطولات مما أهلها لضم، درع التفوق الرياضي، إلى العديد من الإنجازات الرياضية التي حققتها الجامعة خلال الأعوام الماضية.