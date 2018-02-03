جامعة الشارقة تشارك في مؤتمر "الأياستا" بألمانيا

الشارقة 24:

شاركت جامعة الشارقة في المؤتمر الحادي والسبعين للمنظمة العالمية لتبادل عروض التدريب "الأياستا"، والذي عقد مؤخراً في مدينة برلين الألمانية، وبمشاركة أكثر من 80 دولة حول العالم.

وفازت الجامعة بالمركز الأول لأكثر فكرة إبداعية للاحتفال باليوم العالمي للمنظمة في عيدها السبعين، وبالمركز الثاني في مسابقة أفضل فيلم قصير مشارك في هذا المؤتمر.

وقالت رنا قباني رئيس وحدة التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة بالجامعة، إن الفكرة الإبداعية كانت عبارة عن معرض صور أقيم في جامعة الشارقة، عبارة عن محطة مترو عرض خلالها الطلاب خبراتهم وتجاربهم خلال فترة التدريب، وأضافت تناول الفيلم الحائز على المركز الثاني مراحل تصميم وتنفيذ هذا المعرض أعده فريق عمل المركز الإعلامي بالجامعة.

ومن خلال عضوية وتعاون جامعة الشارقة مع المنظمة العالمية لتبادل عروض التدريب، استطاعت توفير 50 فرصة تدريبية لطلبة جامعة الشارقة وبعض الجامعات الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية وعلوم الحاسوب، والعلوم، في أكثر من 25 دولة حول العالم بينها كندا وأستراليا وبلجيكا وألمانيا والهند والبرتغال وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة، وغيرها.

وأوضحت قباني "تحرص الجامعة على إيفاد طلبتها لاكتساب الخبرات والمهارات العلمية، وفي نفس الوقت تستقبل طلاب هذه الدول للتدريب في المراكز البحثية والمعاهد العلمية بالجامعة والعديد من الشركات والهيئات الأخرى"، وأضافت شاركت الجامعة أيضاً في العديد من ورش العمل والجلسات في المؤتمر، ومنها رئاسة الجلسة الخاصة بتأثير الاختلافات الثقافية للمبتعثين على الاندماج في الهيئات والمراكز البحثية الموفدين إليها.