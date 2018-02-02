ضمت 33 موظفاً وموظفة...

المهيدب يكرم دفعة من خريجي برنامج التأهيل القيادي والإداري

  • الجمعة 02, فبراير 2018 في 5:11 م
Next Previous
كرّم سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد دفعة من الموظفين الخريجين من برنامج التأهيل الإداري والقيادي، وذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير مهارات موظفيها.

الشارقة 24:

كرّم سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد دفعة من الموظفين الخريجين من برنامج التأهيل الإداري والقيادي، بحضور د.عبد الرحمن عبد الحليم مدير معهد خدمة المجتمع بالجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير مهارات موظفيها وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية.

ضمت الدفعة 33 موظفاً وموظفة من مختلف الأقسام الإدارية تلقوا تدريباً استمر قرابة العام بهدف ترقية قدراتهم المهنية ورفع مستويات أدائهم وإكسابهم مهارات قيادية جديدة لتعزيز الأداء الوظيفي بشكل عام وزيادة معدلات رضا المتعاملين.