المهيدب يكرم دفعة من خريجي برنامج التأهيل القيادي والإداري

الشارقة 24:



كرّم سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد دفعة من الموظفين الخريجين من برنامج التأهيل الإداري والقيادي، بحضور د.عبد الرحمن عبد الحليم مدير معهد خدمة المجتمع بالجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير مهارات موظفيها وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية.



ضمت الدفعة 33 موظفاً وموظفة من مختلف الأقسام الإدارية تلقوا تدريباً استمر قرابة العام بهدف ترقية قدراتهم المهنية ورفع مستويات أدائهم وإكسابهم مهارات قيادية جديدة لتعزيز الأداء الوظيفي بشكل عام وزيادة معدلات رضا المتعاملين.