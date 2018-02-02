مرسم الجامعة القاسمية ينظم ورشة تدريبية لتعليم "صناعة المجسمات"

مدير الجامعة القاسمية مع المشاركين في الورشة

الشارقة 24:



بهدف تحويل ابتكارات الشباب إلى مجسمات فنية مستوحاة من الطبيعة والبيئة المحلية، نظم المرسم الجامعي بالجامعة القاسمية ورشة تدريبية لطلبة عدد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وركزت على تعليم المشاركين فن صناعة المجسمات.



وتولى تدريب المشاركين عبد الجبار ويس مسؤول الفنون بكلية الطلاب بالجامعة القاسمية ليعرف المشاركين بشكل إبداعي عملي إلى تحويل الطبيعة والحياة والعمارة والتراث إلى مجسمات توثق لأشكال الحياة.



وشارك في الورشة طلبة من جامعة الشارقة والجامعة الأميركية وجامعة الإمارات والجامعة القاسمية.



وفي هذا الإطار، تفقد مدير الجامعة القاسمية الأستاذ الدكتور رشاد سالم يرافقه سالم الجروان نائب المدير للشؤون المالية والإدارية والعديد من ممثلي الجامعات المشاركة والطلبة والمختصين في مجال الفنون الورشة التدريبية التي ينظمها المرسم الجامعي بالجامعة القاسمية.