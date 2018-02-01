"التقنية العليا في الشارقة" تحتفل بتخريج طالبات بكالوريوس التمريض

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، ورئيسة مجلس الإمارات للتمريض والقبالة، احتفلت كليات التقنية العليا في الشارقة بتخريج الدفعة الأولى من طالبات برنامج بكالوريوس التمريض البالغ عددهن 26 خريجة من بين 177 طالبة ملتحقات بتخصص التمريض.

وحضرت الحفل نيابة عن سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، بحضور معالي محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.

وكرمت سعادة الدكتورة القرق 26 خريجة و6 طالبات من المتميزات علمياً وعدداً من أعضاء الهيئة التدريسية بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لبرنامج التمريض في الكليات.