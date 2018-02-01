جامعة زايد تستضيف الدكتورة مريم الشناصي في "قهوة وقارئ"

الشارقة 24:

استضافت طالبات جامعة زايد الكاتبة والدكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، في جلسة حوارية مفتوحة، ضمن مبادرة "قهوة وقارئ"، التي ينظمها مركز الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم للأنشطة الطلابية بحرم الجامعة في دبي.

استعرضت الدكتورة الشناصي، خلال الحوار، مجمل مسيرتها الدراسية كدكتورة في علم البيولوجيا، وركزت على التحديات التي واجهتها في دراستها بالخارج، كما تحدثت عن مسيرتها المهنية المتنوعة التي انتقلت فيها من مجال إلى آخر من كونها وكيل وزارة بالإنابة في وزارة البيئة إلى التعليم الأكاديمي ثم الإعلام وأخيراً الكتابة وإدارة الأعمال.

وأكدت الدكتورة الشناصي أهمية التجربة في الحياة والعمل الدؤوب على اكتشاف الذات، وعدم ربط النفس بتخصص علمي أو مهني واحد والسعي دوماً للتعلم والتطور.

وألقت الكاتبة الضوء على آخر إصداراتها وهو كتاب "المقصف الغذائي" الذي يحمل في طيّاته نصائح غذائية هامة، ويصحح الكثير من المفاهيم الغذائية الخاطئة، بطريقة مسلية تجمع بين الأسلوب العلمي والأسلوب القصصي الشيق، وشرحت كيفية ربطها بين تخصصها الدراسي وكتابتها لهذا الكتاب الذي يهم كل أفراد المجتمع الإماراتي لما يحمله من إرشادات صحية غذائية مفيدة.