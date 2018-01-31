طلبة كلية الصيدلة بجامعة الشارقة ينهون المرحلة الأساسية من برنامج "ساند"

الشارقة 24:

أنهى طلبة كلية الصيدلة في جامعة الشارقة المرحلة الأساسية من البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالة الطوارئ "ساند"، والذي قدمه نخبة من القادة والمدربين على مدى 4 أيام، بالتدريب النظري والعملي على كيفية الاستجابة للطوارئ الفردية، ويركز المستوى الأول والثاني "الأساسي" من تدريب المتطوعين للاستجابة للطوارئ على تعزيز أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وإكساب الأفراد الثقة بأنفسهم والمهارات القيادية وكيفية الحفاظ على السلامة الشخصية وسلامة الفريق من خلال الاستعداد للكوارث ومعرفة المهارات الأساسية للوقاية من الحرائق، إلى جانب التدريب على القيام بعمليات البحث وتحديد أولويات الإنقاذ وتصنيفهما حسب حالات المصابين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية الأساسية كالإنعاش القلبي والرئوي وكيفية التعامل مع حالات النزيف والكسور والحروق.

تضمن التدريب أيضاً ورشة عمل حول سلامة الأطفال، والتي تهدف إلى تعزيز قدراتهم في حماية ورعاية الأطفال للوقاية من الحوادث التي قد يتعرضوا لها والحد من الإصابات الناجمة عنها ومعالجتها، وقد اختتمت الدورة بمنح 78 طالباً وطالبة من كلية الصيدلة شهادة التدريب في المستوى الأساسي من البرنامج لاجتيازهم 16 ساعة تدريبية انتهت بالاختبار العملي.