الجامعة القاسمية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمقر الجامعة الثلاثاء بحضور سالم الجروان نائب المدير للشؤون المالية والإدارية بالجامعة، ومصبح بالعجيد الكتبي المستشار الخاص لرئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

ورحب مدير الجامعة القاسمية بزيارة معالي أحمد بن محمد الجروان وزيارته للجامعة، مؤكداً أن الجامعة القاسمية وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، تسعى إلى تعزيز تواصلها وعلاقتها مع الجهات التي تتلاقى وأهدافها مع ما خطه حاكم الشارقة للجامعة من أهداف وقيم .

بدوره أعرب معالي أحمد بن محمد الجروان عن تقديره للدور الكبير الذي تبذله الجامعة القاسمية، كجهة تعليمية رائدة، عكست وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو حاكم الشارقة قيم الوسطية.

وبحث الجانبان سبل التعاون لتحقيق جوهر العمل المشترك لبيان سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله انطلاقاً من مفهوم الدين الإسلامي الحنيف ودعوته للسلام والحوار والتسامح .