جامعة الشارقة تنظم "المنتدى الدولي لريادة الأعمال" 15 فبراير

الشارقة 24:

كشفت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة عن استكمال استعداداتها لتنظيم المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، والذي تنظمه الكلية خلال الفترة 15-18 فبراير القادم، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، ويأتي تنظيم المنتدى بفعالياته المختلفة على هامش الدورة الثالثة من شهر الإمارات للابتكار المقام هذا العام تحت شعار "الابتكار يبدأ بك".

ولفتت الكلية إلى أن المنتدى الذي يعتبر أحد الفعاليات الأساسية لأسبوع الابتكار الخاص بإمارة الشارقة، يشهد هذا العام تغييرات جوهرية ومبادرات نوعية تعكس التزام الكلية الكامل بتعزيز ثقافة الابتكار وتنميتها لدى الطلبة، باعتبارها ركيزة تعزز مسيرة التنمية المستدامة وتنمي المكتسبات الوطنية عبر الاستثمار في الطلاب لصقل مهاراتهم، وخدمة المجتمع من حولهم.

وتشمل فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى 5 ركائز أساسية، وهي استضافة متحدثين عالميين مرموقين في مجال الابتكار، واستضافة متحدثين بارزين من المجتمع الإماراتي، وتنظيم جلسات نقاشية تفاعلية مع خبراء ومختصين للحديث حول الابتكار وريادة الأعمال، وتنظيم معرض للابتكار، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة خاصة بالمنتدى تعزز الفكر الابتكاري لدى الطلبة، وتكافئ ابتكاراتهم التي تفيد المجتمع، والبيئة التي تحيط بهم.

ويعتبر المنتدى منصة مثالية لغرس الابتكار في عقول الطلاب كأسلوب للعيش والنجاح المهني، ومنارة تغذي أفكارهم التطويرية وتساعدهم على التميز والإبداع قبل دخولهم سوق العمل والتعرف على تحدياته، كما يساهم المنتدى بالتعريف بأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال الابتكار الأكاديمي والمهني.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة إن كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة وبالتعاون مع غرفة الشارقة تضعان اللمسات الأخيرة على تنظيم المنتدى، واستقطاب أبرز المتحدثين العالميين، وتحويل المنتدى إلى احتفال محلي بالابتكار والمبتكرين، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تؤكد ومن خلال تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى المضي في رسالتها لرعاية الابتكار.

ورفع النعيمي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على رعايته للمنتدى، ودعمه الدائم واللامحدود للمسيرة التعليمية في الشارقة، مؤكداً أن الشارقة وبفضل الرؤية الحكيمة لسموه قد خطت خطوات واسعة نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتبر ركيزة للمستقبل.

وأوضح مدير جامعة الشارقة قائلاً: "إن المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي سخّر كافة الإمكانات لجعل الشارقة منارة للعلم والابتكار والمعرفة، ووجهة عالمية لريادة الأعمال، ويعكس شهر الابتكار التزام الحكومة بتحفيز أفراد المجتمع على الابتكار كأسلوب حياة لمواجهة التحديات المتنوعة، فالابتكار هو من سمات الدول المتطورة الراغبة بالاستثمار في مواطنيها وتجهيزهم للمستقبل الواعد."

ومن جهتها لفتت الدكتورة أمل آل علي، الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال ورئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الاعمال قائلة:" قمنا هذا العام بتوسيع نطاق مشاركة الطلبة في مختلف فعاليات المنتدى والمسابقة لتشمل طلبة المدينة الجامعية، وقمنا بالمزج بين الخبرات الأجنبية والوطنية من خلال كوكبة من المتحدثين من الأسماء المرموقة على الساحتين المحلية والعالمية، والتي نجحنا باستقطابها لتوفير نصائح وتوصيات لأبنائنا الطلبة حول أهمية الابتكار وكيفية الاستفادة منه في حياتهم الشخصية والمهنية."

ووجهت آل علي دعوة مفتوحة لجميع الطلبة الجامعيين في الشارقة لحضور المنتدى والاستفادة من مختلف فعالياته لتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم.

وتقوم حالياً لجنة التحكيم الخاصة بالمنتدى بالجولة الثالثة بالعمل على اختيار أفضل 13 عملاً للدخول إلى التصفيات النهائية للجائزة، حيث تم استقبال أكثر من 50 مشروعاً مقدماً من طلبة جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية، وكلية الأفق، وكلية التقنية العليا.