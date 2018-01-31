جامعة زايد تحتفل بـ "عام زايد" في الصين

الشارقة 24:

تعتزم جامعة زايد إقامة سلسلة من الفعاليات احتفالاً بـ "عام زايد" في العاصمة الصينية بكين خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الثقافي في جامعة بكين للدراسات الأجنبية. وستشمل هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من الندوات وحلقات النقاش والمعارض الفنية.

وجرى الاتفاق على هذه المبادرة خلال الاجتماع السنوي لمجلس معاهد كونفوشيوس السنوي الذي عقد في فرع جامعة زايد بأبوظبي مؤخراً بحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة ونظيره جيا ديشيونغ نائب رئيس جامعة بكين للدراسات الأجنبية.

وقال د. المهيدب إن المعرض الذي ستقيمه جامعة زايد ضمن هذه الاحتفالات سيعزز مكانة الجامعة كمقصد محتمل للطلاب الصينيين، موضحاً أن جامعة زايد تتمتع بمكانة دولية من حيث أعضاء هيئة التدريس العاملين بها والمرافق والتسهيلات المتطورة جداً التي تتوفر بها، وسيسرها استقبال طلبة صينيين من دارسي اللغة العربية والثقافة الإسلامية بجامعة بكين للدراسات الجنبية لتعميق دراساتهم في أجواء محلية إماراتية بحرميها بأبوظبي ودبي.

وأضاف: "سنقوم بتنسيق الخطط التي تهدف إلى تطوير فرص التبادل الثنائي للطلبة والتي تسمح لهم بالانخراط في كلتا الجامعتين لاكتساب المزيد من الخبرة التعليمية سواء من خلال البرامج الأكاديمية العادية أو الأنشطة اللا صفّية".

من جانبه، أعرب د. ديشونغ عن تقديره لما تقدمه جامعة زايد من مساعدة للاحتفال بعام زايد في جامعة بكين للدراسات الأجنبية، قائلا: "إن إرث الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ساطع على طول الطريق إلى الشرق الأقصى، ويشهد به كرمه الذي عرف به في جميع أنحاء العالم ".

وأشار إلى أن الاحتفالات ستشمل أيضا عرضاً خاصاً لترجمات ثنائية لروائع الأدبين العربي والصيني، فضلاً عن نتائج بأبحاث قامت بها كليات جامعة زايد لعرضها وربما تضمينها كجزء من مشروع الشيخ زايد للموارد الثقافية.

وقال إن "كتب الدراسات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاقتصاد والسياسة والتاريخ والقانون سيتم نشرها من قبل دار النشر الخاصة بجامعة بكين للدراسات الأجنبية، والتي تعد أكبر دار للنشر في الصين".

وستشمل الاحتفالات أيضاً "مسابقة المهارات التعليمية" التي ستشارك بها 40 جامعة تقدم اللغة والدراسات العربية في الصين، ما يمثل فرصة جيدة للدارسين الصينيين للتعرف على دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد، وكذلك الجامعات ومعاهد البحوث الأخرى التي ستشارك في الحدث".

وعلاوة على ذلك، سيشارك في الفعاليات أيضاً مركز نشر تدريس وأبحاث اللغات الأجنبية بالجامعة الصينية، وهو ناشر تعليمي رائد في الصين يركز كل أنشطته على تعليم وتعلم اللغات الأجنبية، ويقوم بنشر الدراسات العلمية والكتب التي أصدرها علماء جامعة زايد، بهدف تزويد المواطنين الصينيين بموارد ثقافية وتعليمية مميزة تغطي مختلف المجالات.