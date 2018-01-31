بحوث علمية مشتركة بين جامعة الشارقة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان

الشارقة 24:

تفعيلاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الشارقة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، يجري معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية التابع لمكتب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، دراستين بحثيتين لبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

صرح بذلك الأستاذ الدكتور عبد الله المنيزل مدير المعهد، والذي أشار إلى أن موضوع الدراسة الأولى يتعلق ببحث الواقع السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الخصائص الحالية والرؤية المستقبلية، في حين تتناول الدراسة الثانية الاحتياجات المستقبلية للسكن في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2040.

وأضاف إلى أن تلك الدراسات يتم تنفيذها بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة من ذوي التخصصات العلمية المرتبطة بالموضوع في كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة.

وتفعيلاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وعلى هامش تلك الاتفاقية يتولى المعهد تنظيم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان في العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع من مثل تنمية قيم السعادة لدى الأسرة الإماراتية، والتمكين الاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة، وتنمية مهارات تقدير الذات وذلك من قبل نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين.