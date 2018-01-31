55 فعالية لجامعة الإمارات في شهر الابتكار

الشارقة 24 – وام:



تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، 55 فعالية في شهر الإمارات للابتكار 2018، تشمل حزمة كبيرة من الابتكارات المتعددة والمتميزة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، والتي ستبدأ في الأول من فبراير المقبل، وتستمر لمدة ثمانية أيام ويخصص كل يوم لفعاليات مبتكرة ومحددة وفق أجندة معدة لهذا الشهر.



وستحتفي الجامعة بمبتكريها وإبراز أفكارهم وابتكاراتهم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعريف الطلبة والجمهور وضيوف الفعاليات بأهمية هذه الابتكارات ودورها في تطوير أنماط الحياة.



وأكد سعادة الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة في مؤتمر صحافي، أن شهر الإمارات للابتكار الذي ينظم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يعد حدثاً وطنياً مهماً وفق رؤية مستقبلية تعزز مكانة الإمارات في مجال الابتكار على مستوى العالم.



وأضاف أن الابتكار في جامعة الإمارات أصبح ثقافة راسخة لدى باحثيها وطلبتها ونسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ورسم مستقبلها بفاعلية وكفاءة، من خلال تقديم مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق في مجالات التقنيات والطاقة المتجددة والنقل والقطاع الصحي والتعليم وعلوم الفضاء.



وتتنوع الفعاليات التي ستنظمها الجامعة خلال شهر الابتكار بين الندوات والمحاضرات وورش العمل وعرض للابتكارات وتقديم شرح عنها، من خلال منصات تم انشاؤها لهذا الغرض وأهم الفعاليات الرئيسية: تحدي الصواريخ وعلوم الفضاء والمعرض الطلابي للبحوث العلمية المبتكرة واليوم المفتوح لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار ومعرض الابتكار 2018 والمؤتمر السنوي للبحوث والابتكار ومنتدى تطبيقات البيانات الكبيرة في التخطيط الحضري وعلوم الجغرافيا المكانية وعلم الروبوت الاجتماعي ومعرض الابتكار الصناعي وافتتاح منصة جوجل للابتكار.