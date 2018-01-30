جامعة الشارقة تبحث مع اليابان التعاون في مجالات الفضاء والفلك

الشارقة 24 – وام:

بحثت جامعة الشارقة، مع وفد من معهد شيبا للتكنولوجيا باليابان، سبل تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والفلك.

وتطرق الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، خلال لقائه الوفد الياباني، برئاسة أوسامو سيتوكوما رئيس مجلس أمناء المعهد، إلى بحوث مركز النيازك بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك والبحث عن الآثار النيزكية في صحراء الإمارات، لاسيما في منطقة مليحة باستخدام طائرات بدون طيار .

وفي هذا الشأن، تحدث الوفد الياباني عن تقنية يابانية جديدة تستخدم في هذا المجال.

واستعرض مدير الجامعة خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والمهندس خلفان الرميثي من وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور إلياس محمد فرنيني نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للمختبرات والمرصد الفلكي، والدكتور محمد المعالج، والدكتور طارق المرابطين من كلية الهندسة، نبذة عن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وكيفية تطوره منذ نشأته الأولى وحتى الآن، والبرامج التي يطرحها حالياً ودوره في العملية التعليمية وخدمة المجتمع والمختبرات العلمية التي يجري بناؤها في الوقت الحالي.

و نوه إلى أحد البرامج التي تمولها "وكالة الإمارات للفضاء"، في مجال بناء شبكة أبراج لمراقبة الحطام الفضائي وبقايا الأقمار الاصطناعية والشهب والتي تعمل على رصد بقايا الأقمار الاصطناعية والشهب باستخدام نظام كاميرات مراقبة مثبتة على ثلاثة أبراج موزعة في الدولة .

وسيتم تركيب أحد الأبراج في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ومن الممكن أن تساعد التقنية اليابانية الجديدة في تحديد مكان الحطام في صحراء الدولة، بعد رصده عن طريق هذه الشبكة لأبراج المراقبة.