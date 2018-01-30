"أشغال الشارقة" تنظم ورشة تعريفية عن اختصاصاتها في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

نظمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، ورشة عمل تعريفية لعدد من طلاب جامعة الشارقة قسم الهندسة، على مدرج كلية الهندسة بالجامعة، وتضمنت استعراضاً وشرحاً حول طبيعة عمل الدائرة وأهدافها ومهامها إلى جانب إطلاعهم على الواقع العمراني لإمارة الشارقة والتطورات والإنجازات التي حققتها الإمارة على مختلف المستويات والصعد، وذلك بحضور عبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وأماني آل علي من شعبة التدريب والتوظيف، وكل من المهندسين هادف الخضر وحسين فاروق وأمير مهدي وعمر محمد من إدارتي مشاريع وصيانة المباني بدائرة الأشغال العامة.

وحضر من جانب الجامعة الدكتور نضال هلال عميد كلية الهندسة والدكتور وليد متولي نائب عميد كلية الهندسة، والدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي.

من جانبه، رحب الدكتور وليد متولي نائب عميد كلية الهندسة بجامعة الشارقة بالوفد الزائر من دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء والذي أتاح الفرصة أمام طلبة الجامعة بصفة عامة وطلبة كلية الهندسة بصفة خاصة، للتعرف على المهام التي تقوم بها الدائرة في خدمة إمارة الشارقة.