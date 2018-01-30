جامعة الشارقة تكرم أعضاءً من هيئتها التدريسية

الشارقة 24:

قام سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بتكريم تسعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، كان مجلس أمناء الجامعة وافق على ترقيتهم إلى الدرجة الأكاديمية الأعلى خلال اجتماع عقد، مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

حضر حفل التكريم الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

خلال التكريم، نقل سعادة مدير الجامعة تهنئة صاحب السمو حاكم الشارقة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة لأعضاء هيئة التدريس التسعة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والترقي في دفع عجلة البحوث والابتكار في الجامعة، كما تمنى لهم النجاح والتوفيق في عملهم الذي أكد أنهم أدوا متطلباته على أكمل وجه، مما مكّنهم من استحقاق هذه الترقيات الأكاديمية، وحثهم إلى نقل خبراتهم وما اكتسبوه من معارف إلى زملائهم من أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك إلى الطلبة.

شملت الترقيات كلاً من: الدكتور صلاح التوبات، والدكتور نجم الدين قادر الزنكي، الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ دكتور، كما شملت الترقيات كلاً من: الدكتور معز الإسلام فارس، الدكتور وائل طلعت طه، والدكتور محمد سادات، والدكتور أحسن رابحي، والدكتورة مكية همت، والدكتور عماد مشتهي، والدكتور قيس الداودي، الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ مشارك.