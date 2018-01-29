مدير جامعة الشارقة يناقش خطط واستراتيجيات اللجنة التنفيذية لرابطة خريجيها

الشارقة 24:

اجتمع سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بأعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي الجامعة، لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها خلال الدورة الرابعة، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة مدير الجامعة بأعضاء اللجنة وهنأهم على ترشيح أعضاء لرابطة لهم لعضوية اللجنة التنفيذية، مشيراً الى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، بتخريج علماء وباحثين بكفاءة عالية في جميع الدرجات العلمية ثم ناقش سعادته بعض الأفكار والمقترحات التي تبنتها الدفعة الثالثة من رابطة الخريجين كإتاحة الفرص للطلبة الخريجين في المساهمة بدعم الجامعة من خلال كرسي الأستاذية حسب إمكانياتهم بحيث يعود ريعه للبحث العلمي، متمنياً في ختام حديثه الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات والأفكار التي ستعزز مكانة وقوة الجامعة في مستوى التعليم والبحث العلمي والخدمات المقدمة للطلبة.

من جانبهم قام أعضاء اللجنة بشكر جامعة الشارقة على دعمها الدائم لهم، وتمت مناقشة ما استجد في تشكيل الهيكل التنظيمي للرابطة واستحداث بعض اللجان كلجنة "استشراف المستقبل" ولجنة "إسعاد الخريجين"، إلى جانب اقتراح بعض المبادرات كمبادرة "الشخصية القيادية" التي ستستهدف خريجي الجامعة ممن لهم أثر كبير وإنجازات في خدمة المجتمع، و"المجلة السنوية" التي ستشمل جميع إنجازات وأعمال الرابطة.

تكونت اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين في الدورة الرابعة من الدكتور عبد الله سالم بن حموده الكتبي رئيس رابطة الخريجين، والمهندس راشد عبيد راشد المطروشي نائب رئيس رابطة الخريجين، وعضوية كل من حمدة علي حسن البلوشي، وهلا محمد أحمد سليمان، وفيصل علي مراد محمد، ومروة محمد عبد الرحمن محمد السويدي، وهند فوزي خروب، ووليد عارف الأصبحي، وحمد حسن علي غريب، وعائشة غربي.