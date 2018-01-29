افتتاح المعرض الدولي لفن النحت المعاصر بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، المعرض الدولي لفن النحت المعاصر بكلية الفنون الجميلة والتصميم، والذي يقام لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع منظمة النحت الألمانية، وذلك في إطار الفعاليات التي تُقيمها المنظمة للاحتفال بفن النحت المعاصر بإقامة مجموعة من المعارض وورش العمل كل عام في دولة من دول العالم.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالكلية، وبمشاركة 14 فناناً من دولة الإمارات العربية المتحدة وعدة دول أخرى منها ألمانيا، رومانيا، إيرلندا، كندا، إيطاليا، العراق، سوريا، وفلسطين.

أكد الأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي حرص كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة على المشاركة في مثل هذه المعارض الفنية الدولية، واستضافة الفنانين المعروفين على المستوى الدولي، وذلك لتبادل الخبرات المعرفية والعلمية بين هؤلاء الفنانين وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصة مهمة لطلبة الكلية تساعدهم في تطوير مهاراتهم الفنية والاطلاع على أحدث المدارس العالمية في فن النحت الحديث، حيث تشارك الكلية بعدد من الأعمال الفنية المميزة التي يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية بها إلى جانب العديد من الأعمال الفنية المعروضة لفنانين عالميين، بما يساهم في خلق نوع من التواصل بين طلبة الكلية وفناني النحت في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، وذلك للارتقاء بالحركة الفنية في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور توما جابور عضو الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة والتصميم إلى أهمية التواصل ومشاركة فنانين من مختلف دول العالم في هذا المعرض لتعريف الطلاب على الأساليب في علم النحت المعاصر واستخدام خامات متنوعة.

بدورها، أكدت الدكتورة كريمة الشوملي المنسق العام للمعرض على الدور الذي تقوم به المنظمة الألمانية كحلقة وصل بين فناني العالم، حيث شارك الفنان الإماراتي الدكتور محمد يوسف، والفنانة شيخة المزروع، والفنانة الدكتورة نجاة مكي، والفنانة الدكتورة كريمة الشوملي بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة.