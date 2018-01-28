انطلاق المؤتمر الدولي السادس لطلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، شهدت جامعة الشارقة، الأحد، افتتاح "المؤتمر الدولي السادس لطلبة طب الأسنان، تحت شعار "اكتشاف التميز من أجل تغير المستقبل للأفضل"، والذي تنظمه "رابطة طلبة طب الأسنان في جامعة الشارقة، بمقر الكليات الطبية في الجامعة وبمشاركة طلبة 13 دولة مختلفة ليختتم فعالياته، الإثنين.

افتتح فعاليات المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، يرافقه الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور راني شمس الدين القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، بحضور الأستاذ الدكتور اثاناسيوس اثاناسيو عميد كلية طب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والأستاذ الدكتور محمد سعيد حامد عميد كلية طب الأسنان في جامعة الخليج الطبية، والأستاذ الدكتور محمد مستحسن رحمان عميد كلية طب الأسنان في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وحشد من الأساتذة والمختصين والطلبة.

بدأت أولى فعاليات افتتاح المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني لدولة الإمارات ودخول أعلام الدول المشاركة بالمؤتمر، ثم رحب الأستاذ الدكتور قتيبة حميد في كلمته بالحضور ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة "حفظه الله ورعاه"، لرعايته للمؤتمر ودعمه الدائم والمتواصل لجميع فعاليات جامعة الشارقة، كما قدم الشكر لمدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي على دعمه لجميع فعاليات الطلبة، كما أثنى على اللجنة التنظيمية والقائمين على المؤتمر، وأعرب عن سعادته بهذا الجمع من الطلبة من المؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، وأكد أن هدف المؤتمر يتماشى مع هدف الجامعة الذي وضعه لها رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو الاهتمام بالبحث العلمي في مراحل مبكرة من مسيرة التعليم من أجل مخرجات أفضل تساعد في دفع عجلة البحوث والابتكارات و تنمية المجتمع، كما شكر كليات طب الأسنان المشاركة في دعم هذا المؤتمر وخاصة كليات كل من: طب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة عجمان وجامعة رأس الخيمة.

من جانبه رحب الدكتور راني شمس الدين بالحضور وشكر سعادة مدير الجامعة على تشريفة فعاليات افتتاح المؤتمر، وشكر أعضاء اللجنان القائمة على تنظيم المؤتمر، وأكد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بجانب المناقشات التي سوف تطرح العديد من الأفكار والتي سوف تساهم في تنمية العملية التعليمية من حيث طرق التدريس والمحتوى التعليمي، وأكد أن مشاركة 600 طالب وطالبة من 27 جامعة مختلفة من 13 دولة يعكس جوهر شعار جامعة الشارقة بأنها حقاً ملتقى للحضارات.

كما ألقى الطالب محمد علاء وزان رئيس جمعية طلبة طب الأسنان في جامعة الشارقة، كلمة أوضح فيه أن شعار المؤتمر "اكتشاف التميز من أجل تغير المستقبل للأفضل"، هو رمز للعمل الجامعي للقائمين على تنظيم المؤتمر، حيث تتحقق الإنجازات عندما تجتمع الإرادة والتعاون بين عدد من الأفراد لديهم نفس الهدف والرؤية من أجل تحقيق التميز والابتكار.

ضم المؤتمر مشاركة 600 طالب وطالبة من جامعات عالمية من 13 دولة وهم: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وعمان، والعراق، والأردن، وأثيوبيا، ونيجيريا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وجمهورية التشيك، وروسيا، وباكستان.

استقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر أكثر من 55 بحثاً علمياً تم انتقائهم من قبل نخبة من الباحثين والمفكرين من جامعة الشارقة وخارجها ليختاروا 27 بحثاً للعرض ضمن فعاليات المؤتمر، كما سيضم المؤتمر 14 ورشة عمل تخصصية وأيضاً 6 متحدثين دوليين للتحدث عن موضوعات مختلفة في مجال طب الأسنان مثل طرق الإدارة الطبية، وعلم الأوبئة، وحشو الأسنان، وأمراض اللثة.