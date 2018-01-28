مخيم طالبات الأشرز "خطوة نحو القيادة والتميز" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

نظم قسم الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة مخيماً لطالبات "الأشرز" اللواتي يقمن بالأعمال الخدمية والتطوعية والتنظيمية بالجامعة، والذي جاء تحت شعار "خطوة نحو القيادة والتميز"، حيث تضمن المخيم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية، وتم خلاله توعية الطالبات بالمهارات القيادية وكيفية التخطيط للحياة وتطوير الذات وتشجيعهن على التطوع.

ضم المخيم عدة ورش ومحاضرات منها ورشة "الجاهزية المجتمعية"، والتي قدمها برنامج ساند التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب حيث تعلمت الطالبات أساسيات الإسعافات الأولية، ومحاضرة "اكتشف كنزك وطور ذاتك"، التي تعرفت خلالها الطالبات على أهمية وضع رؤية واضحة مستقبلية، بالإضافة إلى ورشة "تغليف الهدايا" التي نمت مهاراتهن اليدوية، كما ضم المخيم بعض الأنشطة الرياضية كجلسة اليوغا والزومبا على أنغام الموسيقى اللاتينية.

واختتم المخيم بالمسابقات الثقافية والألعاب والألغاز في الهواء الطلق مع حفلة الشواء في ساحة النخيل بالحرم الجامعي، كما قامت الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات بتكريم الجهات الراعية وطالبات "الأشرز" الخريجات المتميزات واللواتي قدمن الكثير من المبادرات التطوعية خلال سنوات دراستهن بالجامعة، وقد أكدت الطالبات أن هذه الفعالية قد ساهمت في تطوير مواهبهن ومهاراتهن المختلفة، إلى جانب تعزيز روح الفريق وتنمية القيادة والتحدي بينهن.