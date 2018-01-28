خليفة الطنيجي يلتقي مدير الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

زار القارئ المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، الجامعة القاسمية والتقى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور رشاد سالم.

وأبدى الأستاذ الدكتور رشاد سالم ترحيبه بالقارئ خليفه الطنيجي، وأشاد بتلاوته الندية ومكانته كمتخصص في القراءات.

بعد ذلك جرى بحث أوجه التعاون فيما يتعلق بمقترحات إنشاء مقارئ تخصصية في علم القراءات والأسانيد، وحلقات التدريب العملي لتجويد القرآن الكريم في مسجد الجامعة القاسمية في الفترة المسائية.

وأكد القارئ المهندس خليفة مصبح الطنيجي استعداده التام للتعاون مع الجامعة لتطوير المعايير العلمية للقراءات القرآنية والأسانيد.

ومن جانبه أكد مدير الجامعة القاسمية أن برنامج كلية القرآن الكريم يهدف إلى توثيق الأسانيد وتحليلها من خلال ربط الجانب النظري بالعملي.

وفي نهاية الاجتماع أهدى الأستاذ الدكتور رشاد سالم القارئ خليفه الطنيجي درع الجامعة تقديراً لدوره وجهوده.