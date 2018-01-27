أميركية رأس الخيمة" توقع اتفاقية تعاون مع "وين ستيت" الأميركية

الشارقة 24:



أبرمت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع جامعة وين ستيت في ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية لتضم بذلك الجامعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إلى قائمة شركاء "أمريكية رأس الخيمة" الدوليين.



وركزت الاتفاقية التي بادرت بها كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة وكلية الهندسة في جامعة وين ستيت على برنامج انتقال الطلبة الذي يمكنهم من الحصول على الشهادات من الجامعتين على السواء.



وينقسم برنامج انتقال الطلبة إلى مرحلتين، الأولى ينبغي على الطلبة في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة استكمال ثلاثة أعوام من برنامج شهادة الهندسة المعتمد مسبقاً الذي يدوم أربعة أعوام والحصول على معدل عام تراكمي للدرجات يبلغ 3.0 وأن يكونوا بين الأربعة الأوائل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من دراستهم، بالإضافة إلى تحقيق مستوى الكفاءة اللغوية المطلوب من قبل جامعة وين ستيت.



وسيتم السماح لهؤلاء الطلبة بالانتقال إلى جامعة وين ستيت في إطار المرحلة الثانية لاستكمال عامين من المناهج المعتمدة مسبقا، وخلال العام الأول في جامعة وين ستيت سينجزون 16 ساعة من الساعات الدراسية المعتمدة، بالإضافة إلى العمل على مشروع بحثي يخولهم التخرج من الجامعة.



وخلال العام الثاني سيقوم الطلبة إما بإنهاء 16 ساعة كاملة من الساعات الدراسية المعتمدة أو 8 ساعات من الساعات الدراسية المعتمدة و8 ساعات أخرى في العمل على مشروع بحثي لأطروحة الماجستير، وعند إتمام برنامج الدراسة سيحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وعلى درجة الماجستير في الهندسة من جامعة وين ستيت.