راشد المطوع يقدم 500 ساعة تدريبية في عام زايد

الشارقة 24:

أطلق راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة العامة للرياضة، مبادرة في عام الخير، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 عام زايد حيث تمثلت مبادرته بتخصيص 500 ساعة تدريبية مجانية، لمختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والأفراد من طلبة الجامعات والمعاهد والكليات.

وقال راشد المطوع، إن العمل الخيري أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد وليس غريباً أن نرى العديد من المبادرات ذات الطابع الخيري والإنساني وستزيد تلك المبادرات بطريقة متسارعة خلال الفترة القادمة من قبل الكثيرين من الأفراد والمؤسسات.