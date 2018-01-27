"إدارة الأعمال" بجامعة الشارقة تعتمد المشاريع النهائية لمسابقة "منتدى الابتكار"

الشارقة 24:

تستعد كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة لتنظيم فعاليات المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الفترة من 15 إلى 18 فبراير المقبل، وذلك تماشياً مع استراتيجية الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمشاركة ضمن فعاليات أسبوع الابتكار بإمارة الشارقة، وتقوم حالياً لجنة التحكيم الخاصة بالمنتدى بالجولة الثالثة بالعمل على اختيار أفضل 13 عملاً للدخول إلى التصفيات النهائية للجائزة.

وصرح الدكتور فيليب مولينوكس عميد كلية إدارة الأعمال أنه تم استقبال أكثر من 50 مشروعاً مقدماً من طلبة جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية، وكلية الأفق، وكلية التقنية العليا، وسيتم اختيار 4 فائزين من 13 عملاً ترشحت في المنتدى، وأشار إلى أن لجنة تحكيم المشاريع تتميز بمحكمين منهم رواد أعمال وأصحاب شركات كبيرة في مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة والإمارات عموماً مؤهلين كل التأهيل لتحكيم المشاريع التي ستحقق نجاحات كبيرة في المستقبل.

ومن جانبها أضافت الدكتورة أمل آل علي الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال، ورئيس لجنة المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال بأن المشاريع المشاركة ضمن الدورة الحالية تميزت بالتنوع من حيث الطابع الاجتماعي والبيئي، كما تم تدريب الطلبة وتطويرهم خلال الجولات السابقة بأساليب وطرق حديثة وتعليمية ساهمت في رفع مستوى المشاريع المشاركة مقارنة بما تم تقديمه خلال السنوات السابقة، وتم تقديم أفكار وحلول ابتكارية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التحكيم في اختيارها المشاريع المرشحة للمرحلة النهائية للمسابقة على مجموعة من المعايير، منها أن يقوم الطالب بتوضيح الجدوى السوقية والعامل الابتكاري وصفات رائد الأعمال للمشروع، وذلك مما يخلق للطالب قاعدة بيانات تساعده في تنفيذ المشاريع مستقبلاً.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلاً من الشيخة هند بنت فيصل القاسمي الرئيس التنفيذي لمجلة فيلفيت، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد هلال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والرئيس التنفيذي لمجموعة محمد هلال، والمحامي إبراهيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتورة هنادي السويدي خبيرة الموهبة والإبداع، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور كاظم الشغانة المستشار الاستراتيجي بدائرة التنمية الاقتصادية، ومريم المزروع مدير إدارة مجموعة شركات تميم، ورندة طاهر: الرئيس التنفيذي لشركة ساجوري، وأحمد بن ساعد السويدي: رئيس قسم الاستثمار التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية، وفيزا صابر مدير إدارة الموارد البشرية لشركة DNV.GL، وحنان البريكي مدير إدارة الابتكار والتميز.