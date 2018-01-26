"أميركية الشارقة" توقع مذكرة تفاهم مع معهد بكين للتكنولوجيا

الشارقة 24 – وام:

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة مذكرة تفاهم مع معهد بكين للتكنولوجيا في زوهاي للتعاون في مجال البحوث بما يعود بالفائدة على الجانبين.

تهدف المذكرة - التي وقعها أمس الخميس، في حرم الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة، والدكتور يونج زين نائب رئيس معهد بكين للتكنولوجيا إلى توفير إطار للتعاون بين الجانبين وتسهيل سبل المشاركة في مجالات البحث العلمي.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تطوير تعاون بحثي من ضمنه تعاون في مشاريع مشتركة تقوم بها مراكز البحوث، إلى جانب السعي إلى تأمين التمويل لتعزيز القدرة على اجراء مثل هذه البحوث والمشاريع.

وستعزز أميركية الشارقة ومعهد بكين التبادل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين في الجانبين بغرض اجراء البحوث وتبادل طلبة البكالوريوس، إلى جانب تنظيم أنشطة اكاديمية وثقافية، وبناء على تأسيسها المتين كجامعة متميزة في المجال الأكاديمي نجحت أميركية الشارقة في مباشرة المرحلة التالية من تطورها لتصبح واحدة من مراكز البحوث الرائدة في الشرق الأوسط.

وأعرب مدير الجامعة بهذه المناسبة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد بكين للتكنولوجيا في زوهاي ضمن التزام الجامعة بتعزيز جودة البحوث بالتعاون مع مراكز رائدة في البحوث والابتكار عبر العالم واصفا المذكرة بأنها خطوة مهمة في مجال مساعدة الجامعة على انجاز هذا الهدف".

بعدها التقى مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وفداً من جامعة بكين أطلعه خلاله على تاريخ أميركية الشارقة وبرامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها.