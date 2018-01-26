بلدية وجامعة الشارقة تفعلان التعاون في مجال التدريب

الشارقة 24:

تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، والتي حددت ضمن بنودها مجالات التعاون والتنسيق من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة، والاستفادة من الخبرات التراكمية بما يكفل النهوض بالخدمة المجتمعية تحقيقاً للنفع العام، استضافت مجموعة إدارة الأصول الهندسية المستدامة التابعة لمعهد البحوث للعلوم والهندسة في جامعة الشارقة وفداً من بلدية مدينة الشارقة لبحث سبل تفعيل التعاون في مجال تدريب الطلبة.

كما تهدف المذكرة أيضاً إلى توفير الدعم الفني والمادي والمعنوي للطلبة والاستفادة من الخبرات العملية المتاحة، وتوفير برامج تدريبية عملية تخصصية وورش عمل ومواضيع هندسية تصلح لكي تكون مشاريع لتخرج الطلبة.

وكان في استقبال وفد البلدية الزائر الدكتور وليد متولي نائب عميد كلية الهندسة، ومنسق المجموعة البحثية الدكتور عماد السيوف، والدكتور هاشم التان رئيس قسم الهندسة المعمارية، والأستاذ الدكتور صلاح التوبات رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية، وأعضاء تدريس القسمين، فيما ضم وفد بلدية الشارقة كلاً من المهندس خليفة محمد بن هدة السويدي مساعد المدير العام للهندسة والمباني ببلدية مدينة الشارقة، والمهندس باسم محمد جمو، والمهندسة شهد فهد الحمادي، والمهندسة سامية علي الظهوري، والمهندس محمد ممدوح جودة، والمهندس مضر عبدالرحمن الحاج.

خلال اللقاء، قدم وفد البلدية عرضاً تقديمياً للبرنامج التدريبي لطلبة الهندسة الإنشائية بالجامعة، حيث عمل قطاع الهندسة والمباني بالبلدية على تنفيذ البرنامج ليكون مساعد ومكمل للجانب الأكاديمي للطلبة عن طريق التدريب العملي للطبة في المشاريع العديدة الفعلية التي تنفذها البلدية في مدن الإمارة المختلفة، كما قدم الوفد عرضاً تقديمياً للبرنامج التدريبي لطلبة الهندسة المعمارية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي شامل للطلبة يمكنهم من ممارسة عملهم في المستقبل دون الحاجه إلى أي فترة تدريبة أخرى داخل المؤسسات أو الشركات التي يعملون بها، كما ناقش الحضور إمكانية اقتراح البلدية للموضوعات التي من الممكن العمل عليها من قبل الطلبة كمشاريع تخرج.