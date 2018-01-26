جامعة الإمارات تنظم محاضرة حول صورة الشيخ زايد في الشعر

الشارقة 24 – وام:

نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات محاضرة بعنوان "صورة الشيخ زايد في الشعر الإماراتي: شعر حمد أبو شهاب أنموذجاً"، قدمها الدكتور شفيق الرقب من قسم اللغة العربية وآدابها في مبنى الكلية بالحرم الجامعي، احتفاء "بعام زايد" وضمن الفعاليات والمبادرات التي تقيمها الجامعة بهذه المناسبة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطالبات الكلية.

وقدم الدكتور الرقب عرضاً، حول صورة الشيخ زايد في شعر الشاعر الإماراتي حمد أبو شهاب أنموذجاً، مشيداً بسيرته رحمه الله بوصفه القائد والحاكم الفذ والسياسي المحنك وكيف أبرز الشاعر في قصائده الدور الاستشرافي الذي اضطلع به مع شعبه وكيف استطاع القائد بحنكته ودرايته أن يبني دولة نموذجية متطورة .

ووقف عند بعض الجوانب الإنسانية في شخصيته وحرصه على إقامة العدل ونشر روح التسامح والتصافي بين الناس، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها في إعمار دولة الإمارات.

وتحدث الرقب في أكثر من قصيدة شعرية عن الشخصية العسكرية للشيخ زايد واهتمامه بالقوات المسلحة الإماراتية وحرصه على تتويج هذا الاهتمام بحضور احتفالات التخرج العسكرية وما يتركه ذلك من أثر طيب في النفوس.

جدير بالذكر أن الشاعر حمد أبو شهاب واكب عهد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في العصر الحديث ونهضة الدولة الشاملة.